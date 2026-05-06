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राज्यसभा में कब होगी भाजपा '163 पार', बंगाल का दोहरा शतक आएगा कितने काम?
BJP in Rajya Sabha: भाजपा को पश्चिम बंगाल की जीत का ऊपरी सदन में फायदा तीन साल बाद मिलेगा, जब राज्य की 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे.
BJP in Rajya Sabha: पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत के साथ भाजपा ने अपने दशकों पुराने सपने को साकार कर लिया है. लेकिन, भगवा पार्टी का एक सपना अभी भी अधूरा है. वह सपना है राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत पाने का.
राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 244 है. यानी दो तिहाई बहुमत के लिए यहां 163 सदस्यों की आवश्यकता है. जबकि भाजपा के पास ऊपरी सदन में अभी 113 सदस्य हैं. वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पास कुल सदस्यों 163 है. यानी राजग के पास 14 सीटों की कमी है. अकेले भाजपा के नजरिए से देखें तो अभी दो तिहाई बहुमत के लिए 50 सीटें और चाहिए.
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बंगाल जीतने का फायदा अगस्त 2029 में मिलेगा
पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 207 सीटें जीती हैं. लेकिन, इस जबरदस्त जीत का भाजपा को फायदा राज्यसभा में उठाने के लिए तीन साल तक इंतजार करना होगा. पश्चिम बंगाल में 6 सीटें जो रिक्त होनी है, उसका चुनाव अगस्त 2029 में होगा. इसमें से 5 सीटें टीएमसी के पास हैं. यानी भाजपा को टीएमसी ये सीटें लेने के लिए बेहद लंबा इंतजार करना होगा. पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के परिणाम फिलहाल राज्यसभा में तो भाजपा-एनडीए की ताकत नहीं बढ़ाने वाले हैं.
फिर कैसे हासिल होगा दो तिहाई बहुमत
भाजपा को राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यूपी जैसे बड़े राज्यों में अपनी सत्ता बरकरार रखनी होगी. यूपी में जुलाई 2028 में 11सीटों पर चुनाव होने हैं, यहां 8 सीटें पहले से भाजपा के पास है. यानी यूपी में सीटें बढ़ानी हैं तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा.
2026 और 2028 दोनों साल अहम
- जून, 2026 में राज्यसभा की 22 सीटों के चुनाव होने हैं
- नवंबर, 2026 में 11 सीटों के चुनाव होंगे
- अप्रैल, 2028 में 13 सीट के लिए मतदान होगा
- जून, 2028 में 21 और जुलाई, 2028 में 38 सीटों के लिए मतदान होगा
किन राज्यों की होंगी ये सीटें
राज्य सभा की ये सीटें पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, असम और तमिलनाडु की हैं.भाजपा को इन राज्यों में भी अपनी ताकत में इजाफा करना होगा. यानी भाजपा को पार्टी शासित राज्यों में सत्ता कायम रखनी होगी और नए राज्यों में भी तेजी से पैर पसारने होंगे, तभी जाकर राज्यसभा में बहुमत का रास्ता खुलेगा.
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