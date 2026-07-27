कब तक वापस होंगे प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज केस? आ गया है बड़ा अपडेट- जानिये क्या होता है प्रॉसेस

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जंतर-मंतर हिंसा और इससे जुड़े अन्य मामलों में करीब 20 केस दर्ज हुए हैं. इनमें से 14 केस प्रोटेस्ट और हिंसा से जुड़े हैं.

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जंतर-मंतर हिंसा और इससे जुड़े अन्य मामलों में करीब 20 केस दर्ज हुए हैं. (Photo: AI)

दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन खत्म हो चुका है. NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा छात्रों की सभी मांगें सरकार ने मानी थी. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की सरकार से यह मांग भी थी कि आंदोलन कर रहे छात्रों के खिलाफ दर्ज किये गये सभी मामले वापस हों और NEET पेपर लीक को लेकर जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा मिले. इसके अलावा भविष्य में प्रदर्शनकारियों या आयोजकों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किये जाएं. सरकार की तरफ से मिले आश्वासन के बाद CJP ने शनिवार (जुलाई, 25, 2026) को प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया.

दिल्ली पुलिस को अब तक नहीं मिला आदेश

प्रदर्शन खत्म होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गईं हैं वह कब रद्द होंगी? इसे लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आई है. Zee News ने दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बताया कि अभी तक सरकार की तरफ से केस वापस करने को लेकर आदेश नहीं आया है. जैसे ही आदेश मिलेगा उसके बाद कानूनी तरीके इस पर करवाई होगी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जंतर-मंतर हिंसा और इससे जुड़े अन्य मामलों में करीब 20 केस दर्ज हुए हैं.

पुलिस ने दर्ज किये हिंसा से जुड़े कितने केस?

दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि इनमें 14 केस प्रोटेस्ट और हिंसा से जुड़े हैं. वहीं, 1 बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने के और बाकी केस पत्रकारों, खुद के साथ हुई मारपीट के दर्ज कराए गये हैं. सूत्रों के मुताबिक सरकार का आदेश मिलने के बाद स्टेट यानि अभियोजन (दिल्ली पुलिस) की तरफ से मामले वापस लेने को लेकर LG को पत्र लिखा जाएगा. इसमें कहा जाएगा कि इन मामलों में हमें आगे करवाई नहीं करनी है. इसके बाद एलजी का अप्रूवल आयेगा.

LG से लेना पड़ता है अप्रूवल

LG का अप्रूवल आने के बाद दिल्ली पुलिस सम्बन्धित कोर्ट को बतायेगी की इन मामलों में हमें आगे प्रॉसिक्यूट नहीं करना है. फिर कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो इस पर आगे क्या आदेश दे. इन मामलों में पत्रकारों ने खुद पर हमलों के केस दर्ज कराये हैं वो केस वापस नहीं होंगे.

जल्द बताएंगे आगे की रणनीति: दीपके

उधर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और जंतर-मंतर पर आंदोलन खत्म करने के एक दिन बाद रविवार को (जुलाई, 26, 2026) कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि संगठन जल्द ही अपनी आगे की रणनीति की घोषणा करेगा. दीपके ने संकेत दिया कि पार्टी परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े मुद्दों को उठाना जारी रखेगी. उन्होंने कहा कि आंदोलन अभी एक दिन पहले ही खत्म हुआ है और संगठन अपने अगले कदमों के बारे में फ़ैसला लेने के लिए समय ले रहा है. उन्होंने कहा, ‘हम जल्द ही आगे की स्ट्रैटेजी बताएंगे. यह कल ही खत्म हुआ है; प्लीज़ हमें थोड़ा समय दें.’

#WATCH | Delhi: Cockroach Janta Party (CJP) founder Abhijeet Dipke says, “We will announce the future strategy soon. It only just ended yesterday; please give us a little time…” On the alleged paper leak in Punjab, he says, “We will address that too; we are currently planning… pic.twitter.com/GQUufQdpOD — ANI (@ANI) July 26, 2026

पंजाब में कथित पेपर लीक विवाद पर एक सवाल के जवाब में दीपके ने कहा कि CJP पहले से ही इसे लेकर प्लानिंग कर रहा है. उन्होंने कहा, ‘हम उस पर भी बात करेंगे; हम अभी इसकी प्लानिंग कर रहे हैं.’ इससे पता चलता है कि ऑर्गनाइजेशन का इरादा NEET मुद्दे से आगे बढ़कर अपना फोकस बढ़ाने का है. दीपके ने यह भी कहा कि देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान दर्ज क्रिमिनल केसों पर केंद्र के साथ बातचीत जारी है. उन्होंने कहा, ‘जो केस दर्ज किए गए हैं, उनके बारे में बातचीत चल रही है. किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाना चाहिए.’

(इनपुट: ANI से भी)