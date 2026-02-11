  • Hindi
बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर किन-किन देशों में है पाबंदी? भारत में भी उठी मांग, जानिए पूरी डिटेल्स

फरवरी 2026 तक कई देशों ने माइनर्स के सोशल मीडिया उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध या सख्त पाबंदियां लगाई हैं या लागू करने की प्रक्रिया में हैं.

जानिए कहां कहां है बैन
ऑनलाइन बुलिंग की वजह से बड़ रहे क्राइम को देखते हुए सोशल मीडिया पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं. केंद्र सरकार में सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी (TDP) ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर मांग की है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के इस्तेमाल के लिए उम्र-आधारित सख्त नियम बनाए जाएं. TDP के संसदीय दल के नेता और नरसरावपेट से सांसद लावु श्री कृष्ण देवरायलु ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और इस संबंध में ज्ञापन सौंपा. उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया है, जो इस दिशा में ठोस कानूनी ढांचा प्रस्तावित करता है.

TDP की मांग

बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर उम्र-आधारित नियम लागू किए जाएं. प्लेटफॉर्म्स पर जिम्मेदारी डाली जाए, केवल पैरेंट्स के कंट्रोल पर निर्भर न रहें.

भारत में कितने साल तक के बच्चों के पास फोन

  • भारत में 14-16 साल के लगभग 90% बच्चों के पास स्मार्टफोन है, और 75% से अधिक से सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं. 60% से ज्यादा नाबालिगों ने ऑनलाइन बुलिंग का सामना किया, जबकि आधे से अधिक अनुपयुक्त/हानिकारक सामग्री के संपर्क में आते हैं. प्लेटफॉर्म्स बच्चों का डेटा बिना पर्याप्त सुरक्षा के इकट्ठा कर व्यावसायिक उपयोग करते हैं.
  • गाजियाबाद और लखनऊ में बच्चों से जुड़ी दुखद घटनाओं का जिक्र कर इस समस्या की गंभीरता पर जोर दिया गया. लावु श्री कृष्ण देवरायलु ने “सोशल मीडिया (आयु प्रतिबंध और ऑनलाइन सुरक्षा)” बिल पेश किया, जिसमें ये प्रस्ताव दिए गए-

-सोशल मीडिया उपयोग के लिए न्यूनतम आयु सीमा तय करना.
-अनिवार्य आयु-सत्यापन व्यवस्था लागू करना.
-सत्यापन के दौरान एकत्र बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को स्थायी रूप से हटाना.
-नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त दंड और कार्रवाई.

यह कदम बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, जिस पर केंद्र सरकार अब विचार-विमर्श कर सकती है.

फरवरी 2026 तक, कई देशों ने बच्चों (माइनर्स) के सोशल मीडिया उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध या सख्त पाबंदियां लगाई हैं या लागू करने की प्रक्रिया में हैं.

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध है. यह दिसंबर 2025 से लागू है. यहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, X आदि पर अकाउंट बनाने या इस्तेमाल करने की मनाही है. कंपनियों पर भारी जुर्माना लग सकता है.

फ्रांस

फ्रांस ने जनवरी 2026 में नेशनल असेंबली ने बिल पास किया, जिसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है. यह सीनेट से पास होने के बाद सितंबर 2026 से लागू होने की उम्मीद है.

मलेशिया

मलेशिया में 1 जनवरी 2026 से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स पर सोशल मीडिया बैन लागू है. eKYC से उम्र सत्यापन अनिवार्य.

डेनमार्क

डेनमार्क में नवंबर 2025 में घोषणा हुई कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होगा, लेकिन 13-15 साल के बच्चों को पैरेंटल कंसेंट से कुछ प्लेटफॉर्म्स की अनुमति हो सकती है.

इन देशों में पूर्ण बैन नहीं, लेकिन सख्त नियम

स्पेन– 16 साल से कम उम्र के लिए बैन की योजना घोषित, जल्द लागू होने की उम्मीद.
ग्रीस- 15 साल से कम उम्र के लिए बैन की घोषणा जल्द होने वाली.
नॉर्वे- पैरेंटल कंसेंट की उम्र 13 से बढ़ाकर 15 करने पर विचार.
यूनाइटेड किंगडम- ऑस्ट्रेलिया जैसा बैन विचाराधीन.
पोलैंड, इटली, स्वीडन आदि यूरोपीय देशों में भी चर्चा चल रही है.

अमेरिका में यह राज्य स्तर पर है, जैसे फ्लोरिडा में 14 साल से कम पर कुछ बैन, लेकिन पूर्ण देशव्यापी नहीं.ये प्रतिबंध मुख्य रूप से प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर लागू होते हैं, और उम्र सत्यापन (age verification) अनिवार्य है.

