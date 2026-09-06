कब और किन लोगों को ज्यादा काटते हैं सांप? 40 साल के शोध में पता चली एक-एक जरूरी बात

देश-दुनिया में सांप के काटने के ढेरों मामले हर रोज सामने आते हैं. इसमें बहुत सारे मामलों में लोगों की मौत तक हो जाती है. मगर कभी दिमाग में सवाल आया है कि सांप सबसे ज्यादा किन लोगों को काटते हैं. इसका जवाब आज सचमुच किसी को भी हैरान कर देगा.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/which-people-are-more-likely-to-be-bitten-by-snakes-40-years-of-research-reveals-kin-logon-ko-jyada-kat-te-hain-saanp-8518143/ Copy

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

सांप के काटने की घटनाओं को आमतौर पर अचानक होने वाला हादसा माना जाता है, मगर करीब 40 साल के आंकड़ों को खंगालने के बाद वैज्ञानिकों को इसमें एक साफ पैटर्न दिखाई दिया है. रिसर्च में पता चला कि सांप के काटने के मामले खास जगहों, खास कामों और दिन के कुछ खास समय में ज्यादा सामने आते हैं. इस शोध में 1987 से 2025 के बीच प्रकाशित 142 शोधों को शामिल किया गया, जिनमें 2.14 लाख से ज्यादा सांप के काटने के मामले दर्ज थे.

किन्हें ज्यादा काटते हैं सांप

रिसर्च के मुताबिक सांप के काटने के सबसे ज्यादा मामले खेती और बागान में काम करने के दौरान सामने आए. जिन करीब 47,892 मामलों में यह जानकारी दर्ज थी कि व्यक्ति को सांप ने कब काटा, उनमें 59.1 फीसदी मामले खेती या प्लांटेशन के काम से जुड़े थे. इनमें खेत की जुताई, निराई, फसल काटना और सिंचाई जैसे काम शामिल थे. चाय, कॉफी, रबर और पाम के बागानों में काम करने वाले लोग भी इसकी चपेट में आए. इसके अलावा निर्माण, लकड़ी काटने, आरा मिल और ईंट बनाने जैसे दूसरे कामों के दौरान भी लोगों को सांप ने काटा. करीब 8.4 फीसदी मामले पैदल चलते समय सामने आए. यानी खुले इलाकों में काम करने या आने-जाने वाले लोगों के लिए खतरा ज्यादा दिखाई देता है.

पैर और टांग पर काटने के मामले सबसे ज्यादा

सांप के काटने की जगह को लेकर भी तस्वीर काफी साफ रही. जिन 85,593 मामलों में शरीर के उस हिस्से की जानकारी उपलब्ध थी, उनमें करीब 79 फीसदी लोगों को घुटने के नीचे या पैर के हिस्से में सांप ने काटा था. इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि खेतों और घास वाले इलाकों में चलते समय पैर सांप के सबसे करीब होते हैं. समय को लेकर भी रिसर्च में एक दिलचस्प बात सामने आई. करीब 16 हजार मामलों में घटना का समय दर्ज था. इनमें 39 फीसदी सांप के काटने की घटनाएं दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे के बीच हुईं. वहीं 29 फीसदी मामले शाम 6 बजे से आधी रात के बीच सामने आए. आधी रात से सुबह 6 बजे के बीच सिर्फ 12 फीसदी मामले दर्ज हुए. यानी आम धारणा के उलट सांप के काटने की बड़ी संख्या दिन और शाम के समय सामने आई.

बारिश के मौसम में भी बढ़ जाता है खतरा

मौसम का भी इस मामले में असर दिखाई देता है. रिसर्च के मुताबिक मानसून और उसके बाद के महीनों में सांप के काटने के मामले बढ़ जाते हैं. भारी बारिश और बाढ़ के दौरान सांप अपने ठिकानों से बाहर निकल सकते हैं और इंसानों के संपर्क में आने की संभावना बढ़ जाती है. तमिलनाडु में जिन मामलों का अध्ययन किया गया, उनमें 70 फीसदी से ज्यादा घटनाएं जून से सितंबर के बीच दर्ज हुई थीं. रिसर्च में ये भी सामने आया कि सांप के काटने के बाद समय पर अस्पताल पहुंचना बेहद अहम है. खासकर ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है. कई बार लोग पहले घरेलू या पारंपरिक इलाज का सहारा लेते हैं, जिससे अस्पताल पहुंचने में देरी हो जाती है. शोधकर्ताओं का कहना है कि समय पर सही इलाज मिलने से गंभीर नुकसान का खतरा कम किया जा सकता है.