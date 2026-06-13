किन Voters पर चल रही चुनाव आयोग की कैंची? धुंधली फोटो, गलत एंट्री और डुप्लीकेट रिकॉर्ड होंगे डिलीट, जानें कैसे बन रही नई वोटर लिस्ट

SIR duplicate voter card deletion: क्या आपके पास भी सालों पुराना वोटर आईडी कार्ड है, जिसमें आपकी फोटो इतनी धुंधली है कि पहचानना मुश्किल हो रहा है? या फिर आप नौकरी और शादी के बाद दूसरे शहर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन पुराने घर की वोटर लिस्ट में अभी भी आपका नाम शामिल है? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) देश की चुनावी पहचान को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए विशेष गहन सुधार (Special Intensive Revision – SIR) अभियान चला रहा है. आइए जानते हैं कि चुनाव आयोग का यह एक्शन प्लान क्या है और ये कैसे काम कर रहा है…
जब देश में 99 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड वोटर हों, तो वोटर लिस्ट में थोड़ी सी भी विसंगति चुनावी नतीजों पर असर डाल सकती है. चुनाव आयोग समय-समय पर इसके लिए हाई लेवल पर छानबीन करता है. साल 2022 में आयोग ने एक अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर की मदद से देश में करीब 3.18 करोड़ ऐसे वोटर रिकॉर्ड्स की पहचान की थी, जिनकी तस्वीरें एक-दूसरे से काफी मेल खाती थीं. ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन के बाद आयोग ने इनमें से लगभग 98 लाख यानि 9.8 मिलियन डुप्लीकेट एंट्रीज को वोटर लिस्ट से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया. इसके अलावा, करीब 20 लाख वोटर रिकॉर्ड्स में सुधार भी किए गए.
अक्सर लोग जानबूझकर धोखाधड़ी के लिए दो कार्ड नहीं बनवाते, बल्कि कई बार इसके पीछे कुछ सामान्य व्यावहारिक कारण होते हैं. जब लोग बेहतर अवसरों या नौकरी के सिलसिले में नया शहर चुनते हैं, तो वे वहां नया कार्ड तो बनवा लेते हैं, लेकिन पुराने पते से नाम कटवाना भूल जाते हैं. महिलाओं की शादी के बाद नए ससुराल के पते पर नया वोटर आईडी बन जाता है, जबकि मायके की वोटर लिस्ट में पुराना नाम सालों तक दर्ज रहता है. एक ही शहर के भीतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर लोग नए बूथ के लिए नया कार्ड अप्लाई कर देते हैं, जिससे डेटाबेस में डबल एंट्री दर्ज हो जाती है.
वोटर लिस्ट में केवल नाम ही नहीं, बल्कि पहचान भी स्पष्ट होनी चाहिए. देश में करोड़ों ऐसे पुराने कार्ड हैं जिनमें लगी तस्वीरें दशकों पुरानी हैं. हालांकि, आयोग ने कोई राज्य-वार अलग सूची तो जारी नहीं की है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे अत्यधिक आबादी वाले राज्यों में ऐसी विसंगतियां सबसे अधिक पाई हैं. इस विशेष अभियान (SIR) के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर वोटर्स से नई और एचडी (HD) क्वालिटी की तस्वीरें मांग रहे हैं ताकि डिजिटल डेटाबेस को अपग्रेड किया जा सके.
इस अभियान के दौरान यह अफवाह भी उड़ी कि यदि दो राज्यों में किसी का वोटर आईडी नंबर (EPIC) एक जैसा है, तो वह फर्जी वोटर है. इसे लेकर चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है. आयोग के अनुसार, पहले अलग-अलग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने स्तर पर अल्फा-न्यूमेरिक सीरीज का इस्तेमाल करके वोटर कार्ड नंबर जनरेट किए थे, जिससे कभी-कभी नंबरों का मिलान हो जाता है. किसी भी मतदाता की सही पहचान केवल उसके नंबर से नहीं, बल्कि उसके नाम, पते, विधानसभा क्षेत्र और पोलिंग स्टेशन के संयुक्त मिलान से की जाती है.
वोटर लिस्ट सुधार का यह अभियान कितना प्रभावी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में राज्यसभा में भी इस पर गरमागरम चर्चा हुई. संसद सत्र के दौरान जानकारी दी गई कि बिहार में विशेष गहन सुधार (SIR) के दौरान लगभग 65 लाख संदिग्ध नामों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है. सांसदों ने इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने की प्रक्रिया और समयसीमा पर चिंता व्यक्त की, जबकि सरकार और आयोग ने स्पष्ट किया कि यह कदम पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
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