कौन हैं उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो? 77वें गणतंत्र पर बने भारत के चीफ गेस्ट, इतिहास में पहली बार EU को मिला ये मौका

भारत के 77वें गणतंत्र दिवस (2026) पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि हैं. यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब यूरोपीय संघ (EU) के शीर्ष नेतृत्व को सामूहिक रूप से गणतंत्र दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया गया है.

EU के राजनयिक गणतंत्र दिवस पर भारत के चीफ गेस्ट बने

भारत अपनी आजादी के अमृत काल में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर पार करने जा रहा है. 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले 77वें गणतंत्र दिवस (77th Republic Day) समारोह में इस बार यूरोपीय संघ का दबदबा देखने को मिलेगा. भारत ने इस गौरवशाली अवसर के लिए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन (Ursula von der Leyen) और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा (António Costa) को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है.

इतिहास में पहली बार EU को मिला सम्मान

गणतंत्र दिवस के इतिहास में यह पहला अवसर है जब यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है. इससे पहले अलग-अलग यूरोपीय देशों, जैसे फ्रांस या ब्रिटेन, के राष्ट्राध्यक्ष आते रहे हैं, लेकिन पूरे EU ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सबसे शक्तिशाली नेताओं का एक साथ आना भारत और यूरोप के बीच गहरे होते रणनीतिक रिश्तों की पुष्टि करता है.

कौन हैं उर्सुला वॉन डेर लेयेन?

उर्सुला वॉन डेर लेयेन यूरोपीय आयोग (European Commission) की अध्यक्ष हैं. वे इस पद पर बैठने वाली पहली महिला हैं. जर्मनी की रक्षा मंत्री रह चुकीं उर्सुला को दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में गिना जाता है. उनके नेतृत्व में EU ने रूस-यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल रेगुलेशन जैसे बड़े मुद्दों पर कड़े फैसले लिए हैं. भारत के साथ वे इंडिया-ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल (TTC) को बढ़ावा देने की प्रबल समर्थक रही हैं.

कौन हैं एंटोनियो कोस्टा?

एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद (European Council) के अध्यक्ष हैं और पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं. दिलचस्प बात यह है कि कोस्टा का भारत से गहरा नाता है. वे भारतीय मूल के हैं और उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड भी है. उनके दादा गोवा से थे. कोस्टा हमेशा से भारत और यूरोप के बीच एक सेतु का काम करते आए हैं, जिससे इस साल का गणतंत्र दिवस और भी खास हो जाता है.

इस आमंत्रण के कूटनीतिक मायने

भारत द्वारा EU नेतृत्व को चुनना एक सोची-समझी कूटनीतिक चाल है,

  • मुक्त व्यापार समझौता (FTA): भारत और EU के बीच लंबे समय से चल रहे व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए यह दौरा अहम साबित हो सकता है.
  • रक्षा और तकनीक: रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन और सेमीकंडक्टर तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की उम्मीद है.
  • चीन को चुनौती: हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific) में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत और यूरोप का एक मंच पर आना जरूरी है.

बताते चलें कि 77वें गणतंत्र दिवस पर ना केवल भारत की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन होगा, बल्कि यह वसुधैव कुटुंबकम के उस विचार को भी मजबूती देगा, जहां भारत वैश्विक शक्तियों को साथ लेकर चल रहा है.

