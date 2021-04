नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपने चरम पर है. इस कारण पिछले 24 घंटे में 1.15 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित मामलों की पुष्टि की गई है. ऐसे में एहतियात के तौर पर कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू तथा लोकल स्तर पर लॉकडाउन के विकल्प को अपनाया जा रहा है. इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन द्वारा एक बड़ा बयान जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को लेकर कहा है कि इसके परिणाम भयानक होंगे. साथ ही उन्होंने वैक्सीन पर भी बयान जारी किया है. Also Read - Coronavirus Return: कोरोना की दूसरी लहर में टूटे सभी रिकॉर्ड, संक्रमण के 1.15 लाख से अधिक मामलों की पुष्टि

अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक WHO की मुख्य वैज्ञानिक स्वामीनाथ ने कहा है कि तीसरे लहर के बारे में सोचने व पर्याप्त लोगों को टीके लगाए जाने तक हमें कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना करना पड़ेगा. बता दें कि WHO ने कोविशील्ड वैक्सीन के दो डोज के बीच 8-12 सप्ताह तक का गैप रखने की सलाह दी थी. इस गैप पर स्वामीनाथन ने कहा है कि इसे बढ़ाया जा सकता है. हालांकि उन्होंने बच्चों को वैक्सीन देने की सलाह नहीं दी है. उन्होंने कोरोना महामारी के नियंत्रण में लोगों की भूमिका पर भी जोर दिया है. Also Read - Coronavirus Cases in India: केंद्र ने कहा- महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ की स्थिति सबसे खराब

WHO की रीजनल डायरेक्टर पूनम खेत्रपाल की मानें तो लोगों को वैक्सीन देने की कड़ी में भारत से आगे केवल अमेरिका है. भारत में प्रतिदिन 26 लाख वैक्सीन दिए जा रहे हैं, वहीं अमेरिका में प्रतिदिन 30 लाख वैक्सीन के डोज दिए जा रहे हैं. बता दें कि इन्होंने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कहा था कि कोरोना का नया वेरिएंट पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है. इस कारण इसपर नियंत्रण पाने के लिए वैक्सीन की रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत है. Also Read - एक महीने के लिए पूरे भारत में फिर लगा लॉकडाउन तो क्या होगा? अमेरिकी कंपनी ने बताया

इस मामले पर एक्सपर्ट प्रोफेसर एलएस शशिधरा ने पुणे में कहा कि पिछले साल लॉकडाउन के बावजूद पुणे के कई इलाकों में हॉटस्पॉट बनाए गए थे. लॉकडाउन के दौरान कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते कोरोना छोटे समूहों, छोटे इलाकों में फैलेगा. लेकिन लॉकडाउन हटाने पर यह तेजी से फैलेगा. पिछले साल भी ऐसा देखने को मिला जब लॉकडाउन हटा तो कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़ने शुरू हो गए.