नई दिल्लीः चीन से शुरू हुआ खतरनाक वायरस(corona virus) कोरोना अब तक लगभग 90 से अधिक देशों में फैल चुका है. विश्व स्वास्थ संगठन(WHO) ने अब इस खतरनाक वायरस से होने वाली बिमारी को महामारी घोषित कर दिया है. भारत सरकार ने अब इससे बचने लिए एक और कदम उठाया है. सरकार ने विदेश से आने वाले नागरिकों के वीजा संस्पेंड कर दिए हैं और साथ ही अपने नागरिकों को यह संदेश दिया है कि जरूरत न हो तो विदेश यात्रा से बचें.

बता दें कि कोरोना वायरस भारत में भी लगातार फैलता जा रहा है. अब तक इसके कुल 60 मामले आ चुके हैं. संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बीच भारत ने मंगलवार को तीन और देशों के नागरिकों के देश में प्रवेश पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है. इसमें फ्रांस जर्मनी और स्पेन शामिल है. फ्रांस, जर्मनी और स्पेन से आने वाले उन नागरिकों के नियमित एवं ई-वीजा पर रोक लगा दी गई है जिन्होंने अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया है. अब भारत आने के लिए केवल राजनायिकों और यूएन कर्मचारियों को ही वीजा दिया जाएगा.

संक्रमण से बचन के लिए एयर इंडिया ने 28 मार्च तक इटली और 25 मार्च तक दक्षिण कोरिया की सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं. एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि भारत में अब तक प्रवेश नहीं करने वाले फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के ऐसे नागरिक जिनका नियमित और ई वीजा अब तक जारी हो चुका है उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.

Ministry of Health & Family Welfare, Government of India: All existing visas, except diplomatic, official, UN/International Organizations, employment, project visas, stand suspended till 15th Apr. This will come into effect from 1200 GMT on 13th Mar 2020 at the port of departure.

Government of India: Regular visas (including e Visas)granted to all foreign nationals who have travel history to these countries on or after 1.2.2020 and who have not yet entered India also stands suspended. #Coronavirus https://t.co/WeXMPgHcWj

