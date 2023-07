कौन हैं अंजू, FB फ्रेंड से मिलने कैसे पहुंच गईं पाकिस्तान; पति से क्या बनाया बहाना? MP-राजस्थान से है कनेक्शन- जानें सबकुछ | VIDEO

Who Is Anju: अंजू मध्य प्रदेश के ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बौना गांव की रहने वाली हैं. अंजू की शादी साल 2007 में राजस्थान के भिवाड़ी के रहने वाले अरविंद मीना से हुई थी.

Who Is Anju: सीमा हैदर और सचिन मीना (Seema Haider Sachin Meena) की प्रेम कहानी के बीच राजस्थान की अंजू के चर्चे भी काफी जोर शोर से हो रहे हैं. अंजू अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्ला (Who Is Nasrullah) से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई हैं. अंजू दो बच्चों की मां हैं और वह अपने पति के साथ राजस्थान के भिवाड़ी में रहती थी. जब से अंजू पाकिस्तान पहुंची है लोग ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में जानना चाह रहे हैं. अंजू मध्य प्रदेश के ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बौना गांव की रहने वाली हैं. अंजू की शादी साल 2007 में राजस्थान के भिवाड़ी के रहने वाले अरविंद मीना से हुई थी. Zee News ने अंजू के पिता से उसे लेकर बातचीत की. अंजू के पिता गया प्रसाद ने बताया कि उसने गलत कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि बचपन से ही अंजू का स्वभाव थोड़ा अलग रहा है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नसरुल्लाह से अंजू के सबंध के बारे उन्हें कोई जानकारी नहीं थी.

शादी की नहीं है कोई योजना

उधर, पाकिस्तान पहुंची अंजू के फेसबुक फ्रेड ने दावा किया कि उसकी शादी की कोई योजना नहीं है. अंजू वीजा की अवधि पूरी होने के बाद 20 अगस्त को स्वदेश लौट आएगी. अंजू के पाकिस्तानी मित्र नसरुल्ला ने अंजू से प्रेम संबंध होने के दावों को भी खारिज कर दिया. नसरुल्ला (29) ने कहा कि उसकी 34 वर्षीय अंजू से विवाह की कोई योजना नहीं है.

अंजू-नसरुल्ला की कैसे हुई दोस्ती?

नसरुल्ला और अंजू की दोस्ती 2019 में फेसबुक के माध्यम से हुई थी. न्यूज एजेंसी PTI से बात करते हुए नसरुल्ला ने कहा, ‘अंजू पाकिस्तान आयी हुई है और हमारी शादी करने की कोई योजना नहीं है.’ उन्होंने कहा, ‘वह 20 अगस्त को वीजा समाप्त होने पर अपने देश लौट जाएगी. अंजू मेरे घर में परिवार की अन्य महिलाओं के साथ दूसरे कमरे में रहती है.’

प्रेम संबंध से नसरुल्ला का इनकार

उधर, पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग को भेजे गए आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक अंजू को केवल ऊपरी दीर जिले के लिए 30 दिनों का वीजा मंजूर किया गया है. नसरुल्ला शेरिंगल स्थित विश्वविद्यालय से साइंस ग्रेजुएट है. वह पांच भाइयों में सबसे छोटा है. उसने स्थानीय अधिकारियों को दिए हलफनामे में कहा कि उनकी दोस्ती में प्रेम का कोई एंगल नहीं है और अंजू 20 अगस्त को भारत लौट जाएगी. हलफनामे के मुताबिक वह ऊपरी दीर जिले से भी बाहर नहीं जाएगी.

‘जयपुर जाने का बहाना कर पहुंच गई पाकिस्तान’

वहीं, महिला के पति अरविंद ने पुलिस को बताया कि वह बीते गुरुवार को जयपुर जाने के बहाने घर से निकली थी, लेकिन बाद में परिवार को पता चला कि वह पाकिस्तान में है. अरविंद ने पुलिस को बताया, ‘वह यह कहकर घर से निकली थी कि उसे अपने दोस्त से मिलना है. मैंने कुछ दिन पहले उससे व्हाट्सऐप पर बात की तो पता चला कि वह लाहौर में है.’ उन्होंने बताया कि उनकी शादी 2007 में हुई थी और तब से वे साथ रह रहे हैं. भिवाड़ी के सहायक पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि ‘अंजू के पति ने कहा कि वह गुरुवार को घर से निकली थी. उसके पास वैध पासपोर्ट था.’

उन्होंने बताया कि मामले को लेकर परिवार ने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि दंपति भिवाड़ी में निजी फर्म में काम करते हैं और उनकी 15 साल की एक लड़की और छह साल का बेटा है. अरविंद ने अपने घर पर मीडिया को बताया कि उसकी पत्नी अंजू ने अपनी बहन को बताया कि वह लाहौर में है और बाद में उसने व्हाट्सऐप कॉल पर बात की. अरविंद ने कहा कि वह अपनी पत्नी से बात करेंगे और वापस लौटने के लिए कहेंगे. अरविंद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह घर लौटेंगी.

पति ने बताया, क्यों बनवाया था पासपोर्ट?

अरविंद ने कहा कि उसने 2020 में अपना पासपोर्ट बनवाया था, क्योंकि वह विदेश में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहती थी. अरविंद ने कहा कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह सोशल मीडिया पर किसी के संपर्क में थी.

(इनपुट: एजेंसी से भी)

