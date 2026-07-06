कौन हैं बजरंग बागड़ा? CA से VHP और अब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव तक का सफर... ले सकते हैं चंपत राय की जगह

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार करते हुए बजरंग बगड़ा को नया महासचिव नियुक्त किया है. चार्टर्ड अकाउंटेंट और वीएचपी के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे बागड़ा अब ट्रस्ट के प्रशासन और वित्तीय व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे.

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Bajrang Bagra: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है. ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार करते हुए विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अंतरराष्ट्रीय महासचिव बजरंग बागड़ा को नया महासचिव नियुक्त किया है. ये फैसला ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया. ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब राम मंदिर में दान राशि से जुड़े कथित विवाद को लेकर ट्रस्ट सुर्खियों में है और जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल कर रही हैं.

बजरंग बागड़ा लंबे समय से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. उनकी पहचान केवल एक धार्मिक संगठन के नेता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक अनुभवी वित्तीय और प्रशासनिक विशेषज्ञ के रूप में भी की जाती है. माना जा रहा है कि उनकी नियुक्ति से माना जा रहा है कि उनकी नियुक्ति से ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को और अधिक व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी.

पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट

राजस्थान के सीकर जिले से आने वाले बजरंग बागड़ा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉरपोरेट क्षेत्र में की और सार्वजनिक क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया. वे नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) रह चुके हैं. इससे पहले वे नालको और राइट्स लिमिटेड में निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं.

कॉरपोरेट क्षेत्र में लंबा अनुभव हासिल करने के बाद उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और पूरी तरह सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों से जुड़ गए. विश्व हिंदू परिषद में उन्होंने संयुक्त महासचिव सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया. इसके अलावा वे एकल अभियान के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भी रह चुके हैं. संगठन के अंदर उन्हें मजबूत प्रशासनिक क्षमता और वित्तीय अनुशासन के लिए जाना जाता है.

फरवरी 2024 में अयोध्या में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की प्रन्यासी मंडल एवं प्रबंधन समिति की बैठक में उन्हें संगठन का अंतरराष्ट्रीय महासचिव चुना गया था. इस दौरान उन्होंने मंदिरों, धार्मिक मामलों, सामाजिक मुद्दों और संगठनात्मक गतिविधियों पर वीएचपी का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा. अब राम मंदिर ट्रस्ट में उनकी नई भूमिका को संगठनात्मक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

बजरंग बागड़ा की नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब राम मंदिर ट्रस्ट दान से जुड़े कथित वित्तीय विवाद को लेकर जांच के दायरे में है. विशेष जांच दल (SIT) और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. ऐसे में ट्रस्ट के सामने पारदर्शिता बनाए रखना और श्रद्धालुओं का भरोसा कायम रखना बड़ी चुनौती होगी.