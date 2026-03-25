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37 बैंक अकाउंट, 32 गाड़ियां और करोड़ों की संपत्ति...इस महिला नेता का हलफनामा देख चुनाव आयोग भी चौंका!
BPF Candidate Sevali Mohilary: असम के कोकराझार से बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट की प्रत्याशी सेवली महिलारी ने चुनाव के लिए नामांकन भरा है. इस स्टोरी में हम आपको उनकी कुल संपत्ति के बारे बता रहे हैं.
BPF Candidate Sevali Mohilary: असम के कोकराझार से बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट की उम्मीदवार सेवली महिलारी ने विधानसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन भर दिया है. नामांकन के साथ उन्होंने अपना चुनावी हलफनामा भी जमा किया, जिसमें अपनी पूरी संपत्ति की जानकारी दी है. जैसे ही ये जानकारी सामने आई, लोग हैरान रह गए और अब हर जगह इसकी चर्चा हो रही है. खासकर युवाओं और पहली बार वोट देने वालों के लिए ये खबर बेहद चौंकाने वाली है.
54 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति
हलफनामे के मुताबिक सेवली महिलारी के पास कुल 54.04 करोड़ रुपये की संपत्ति है. यह रकम काफी बड़ी मानी जाती है, खासकर एक उम्मीदवार के लिए. इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके पास 37 बैंक खाते हैं और 32 गाड़ियां भी हैं. इतनी ज्यादा संख्या में बैंक अकाउंट और गाड़ियां होना लोगों के लिए चौंकाने वाला है, इसलिए यह खबर तेजी से फैल रही है.
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बैंक खातों और गाड़ियों का पूरा ब्योरा
हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार उनके 37 बैंक खातों में कुल 5.26 करोड़ रुपये जमा हैं. इसके अलावा उनके पास 16 टिपर ट्रक और 4 ट्रैक्टर हैं, जिन्हें मिलाकर कुल 32 गाड़ियां होती हैं. अगर संपत्ति को अलग-अलग देखें, तो उनके पास 12.59 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है, यानी कैश, गाड़ियां और दूसरी चीजें. वहीं 20.03 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है, जिसमें जमीन और इमारतें शामिल हैं.
पति के मुकाबले ज्यादा संपत्ति
अगर परिवार की बात करें, तो उनके पति हाग्रामा महिलारी के पास 9.17 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जो सेवली के मुकाबले काफी कम है. सेवली महिलारी के पास करीब 12 करोड़ रुपये की गाड़ियां, खेत और इमारतें हैं. इससे साफ दिखता है कि परिवार में सबसे ज्यादा संपत्ति उनके नाम पर है. यह भी एक वजह है कि उनका हलफनामा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.
सबसे अमीर कौन और सीएम की संपत्ति
हालांकि, असम की सबसे अमीर उम्मीदवार सेवली महिलारी नहीं हैं. यह रिकॉर्ड एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल के नाम है, जिनके पास 222.34 करोड़ रुपये की संपत्ति है. उनके अलग-अलग बैंक खातों में 52.43 करोड़ रुपये जमा हैं और उनके पास महंगी गाड़ियां भी हैं. वहीं अगर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की बात करें, तो उनकी और उनकी पत्नी की कुल संपत्ति 35.16 करोड़ रुपये है. दिलचस्प बात यह है कि उनके पास खुद की कोई गाड़ी नहीं है और उनकी कमाई का मुख्य जरिया उनकी सैलरी है.
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