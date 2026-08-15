कौन हैं कैप्टन सोनिया सिंह चौहान? वह आर्मी ऑफिसर, जिसने पीएम मोदी के साथ लाल किले पर फहराया तिरंगा

Indian Army Captain Sonia Singh Chauhan: आजादी की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर लाल किले की प्राचीर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहराने आए तो झंडे की एक डोर कैप्टन सोनिया सिंह चौहान ने थामे नजर आईं.

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लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैप्टन सोनिया सिंह चौहान @ANI

भारत आज आजादी की 80वीं सालगिरह मना रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने आए तो उनके साथ देने के लिए भारतीय सेना एक अधिकारी वहां मौजूद थीं, जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. बता दें यह भारतीय सेना की अधिकारी कैप्टन सोनिया सिंह थीं, जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराने में सहयोग कर रही थीं. सोशल मीडिया पर कैप्टन सोनिया सिंह की पीएम मोदी के साथ झंडा फहराते तस्वीरें वायरल हैं.

कौन हैं कैप्टन सोनिया सिंह चौहान?

बता दें कैप्टन सोनिया सिंह चौहान भारतीय सेना में कमिशन्ड ऑफिसर हैं. इस 5 अगस्त 2026 को उन्हें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्र ध्वज समारोह के कार्यक्रम में जोड़ा गया. स्वतंत्रता दिवस समारोह में कड़े सैन्य प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय ध्वज और समारोह की प्रक्रियाओं के आस-पास तैनात कर्मियों को खास जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं.

सेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक

शनिवार को जब ठीक सुबह 7.30 बजे जब लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने पहुंचे तो वहां सैन्य प्रोटोकॉल के तहत पीएम की मदद के लिए कैप्टन सोनिया मौजूद थीं. जब झंडा फहराने की सेरेमनी शुरू हुई तो पीएम मोदी के साथ फ्रेम में कैप्टन सोनिया ध्वज की एक डोर थामे हुए थीं. उनकी मौजूदगी को भारतीय सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों की बढ़ती भागीदारी और भारत की ‘नारी शक्ति’ पहल के सम्मान के व्यापक संदर्भ में भी देखा जा रहा है.

उन्होंने सबका ध्यान क्यों खींचा?

भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले राष्ट्रीय समारोहों में से एक के दौरान प्रधानमंत्री के ठीक सामने खड़ी एक महिला आर्मी ऑफिसर की तस्वीर तेजी से चर्चा का विषय बन गईं. खासकर ऐसे समय में जब सरकार ‘नारी शक्ति’ और सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर जोर दे रही है.

यह सैन्य प्रोटोकॉल का हिस्सा

बता दें लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना कोई आम प्रक्रिया नहीं है इसके पीछे भारतीय सशस्त्र बलों का एक तय सैन्य प्रोटोकॉल का हिस्सा भी है. इस दौरान राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी दी जाती है. इस प्रक्रिया में 1-1 सेकंड का तालमेल तय किया जाता है.

जीरो एरर टाइमिंग पर होती है तैयारी

इस कार्यक्रम के लिए प्रति वर्ष तीनों सेनाओं (थल सेना, नौसेना, वायुसेना) में से किसी एक को इस समारोहत के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी मिलती है. इसके लिए सेना जीरो एरर टाइमिंग के स्तर पर तैयारी करती है. रक्षा मंत्रालय की तरफ से चुने गए अधिकारी को ही प्रधानमंत्री के साथ मंच पर खड़े होकर ध्वज की रस्सियों, सलामी और औपचारिक प्रक्रिया को संभालने का सम्मान मिलता है. इसके लिए हफ्तों पहले से रिहर्सल किया जाता है.