कौन हैं दीप्ति गौर मुखर्जी? जिन्हें NEET विवाद के बीच बनाया गया उच्च शिक्षा सचिव, जानिए इनके बारे में सबकुछ

NEET (नीट) पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने देर रात बड़ा नौकरशाही फेरबदल किया. 1993 बैच की IAS अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी (Deepti Gaur Mukerjee) को उच्च शिक्षा सचिव (Higher Education Secretary) बनाया गया है.

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दीप्ति गौर मुखर्जी को उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है.

वह 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी हैं और इससे पहले कॉरपोरेट मामलों की सचिव थीं.

विनीत जोशी के बाद मुखर्जी नई उच्च शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगी.

फेरबदल में युवा मामले, जल संसाधन और राजभाषा विभाग समेत कई पद बदले गए हैं.

Who is Deepti Gaur Mukerjee: केंद्र सरकार ने सोमवार देर रात वरिष्ठ नौकरशाहों के बीच बड़ा फेरबदल किया. इस बदलाव में दीप्ति गौर मुखर्जी को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है. ये फैसला ऐसे समय आया है, जब नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार लगातार सवालों के घेरे में है. मुखर्जी अब उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगी. वह विनीत जोशी की जगह लेंगी, जिन्हें पिछले महीने पंचायती राज मंत्रालय में सचिव बनाया गया था. कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मुखर्जी की नियुक्ति को मंजूरी दी है.

नीट विवाद के बीच अहम जिम्मेदारी

दीप्ति गौर मुखर्जी 1993 बैच की आईएएस अधिकारी और मध्य प्रदेश कैडर से हैं. नई जिम्मेदारी मिलने से पहले वह कॉरपोरेट मामलों की सचिव के रूप में काम कर रही थीं. उच्च शिक्षा विभाग में उनकी नियुक्ति ऐसे वक्त हुई है, जब नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर देशभर में बहस चल रही है. हालांकि, सरकार ने मुखर्जी की नियुक्ति को सीधे नीट विवाद से जोड़ते हुए कोई अलग वजह नहीं बताई है, लेकिन यह बदलाव व्यापक प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा है. उच्च शिक्षा विभाग के सामने परीक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों और अभिभावकों का भरोसा बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है.

कॉरपोरेट मामलों के विभाग में भी बदलाव

दीप्ति गौर मुखर्जी के उच्च शिक्षा विभाग में जाने के बाद युवा मामले विभाग की सचिव पल्लवी जैन गोविल को कॉरपोरेट मामलों की नई सचिव बनाया गया है. गोविल अब उस जिम्मेदारी को संभालेंगी, जिस पर पहले मुखर्जी कार्यरत थीं. वहीं, युवा मामले विभाग की कमान अब सुनील पालीवाल को दी गई है. पालीवाल इससे पहले भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे. उनके स्थान पर सुशील कुमार लोहानी को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. लोहानी फिलहाल मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं.

राजभाषा विभाग में भी नई नियुक्ति

सरकार ने राजभाषा विभाग में भी बदलाव किया है. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव वी. एल. कांथा राव को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है. राव मौजूदा सचिव अंसुली आर्या के सेवानिवृत्त होने के बाद राजभाषा विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे. अंसुली आर्या अगले महीने के अंत में सेवानिवृत्त होने वाली हैं. इस तरह सरकार ने पहले ही अगले नेतृत्व के लिए व्यवस्था कर दी है.

जल संसाधन विभाग को मिली नई सचिव

वी. एल. कांथा राव की जगह अर्चना वर्मा को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का नया सचिव बनाया गया है. अर्चना वर्मा 1995 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और असम-मेघालय कैडर से आती हैं. नई नियुक्ति से पहले वह राष्ट्रीय जल मिशन में मिशन निदेशक के पद पर काम कर रही थीं. अब उन्हें जल संसाधन विभाग की प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है.

कई अहम विभागों में बदली जिम्मेदारी

केंद्र के इस फेरबदल में उच्च शिक्षा के अलावा कॉरपोरेट मामले, युवा मामले, जल संसाधन, राजभाषा और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जैसे महत्वपूर्ण संस्थान शामिल हैं. कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. सबसे ज्यादा ध्यान दीप्ति गौर मुखर्जी की नई नियुक्ति पर है, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग इस समय नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों के कारण बेहद महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है. उनकी नई भूमिका में शिक्षा प्रशासन के साथ परीक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े मुद्दे भी प्रमुख रहेंगे.