देवरिया और मिर्जापुर ने सिखाया... कौन हैं दिव्या मित्तल? यूपी कैडर के IAS पद से क्यों दिया इस्तीफा?

Who is Divya Mittal: दिव्या मित्तल ने पोस्ट में लिखा, आज, मैंने IAS से इस्तीफा देकर 13 साल के यादगार सफर से अपनी मर्जी से किनारा कर लिया है. मित्तल ने देवरिया, मिर्ज़ापुर और संत कबीर नगर में डीएम के तौर पर काम किया है.

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दिव्या मित्तल.(photo credit, instagram/divyamittal_ias)

Who is Divya Mittal: यूपी कैडर की साल 2013 की आईएएस (IAS) अधिकारी दिव्या मित्तल ने सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया है. वह कुल 13 साल तक सेवा में रहीं और देवरिया, मिर्जापुर और संत कबीर नगर में जिला मजिस्ट्रेट (DM) के तौर पर काम किया. वह वर्तमान में राजस्व विभाग में स्पेशल सेक्रेट्री के तौर पर अपनी सेवा दे रहीं थीं.

कौन हैं दिव्या मित्तल ?

दिव्या का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ. IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर से पढ़ाई करने वालीं मित्तल ने लंदन में नौकरी की. उन्होंने अप्रैल 2007 से जुलाई 2008 तक जेपी मॉर्गन (JPMorgan) में एसोसिएट के तौर पर काम किया. उनकी शादी गगनदीप सिंह से हुई है. बाद में दिव्या और गगनदीप लंदन से नौकरी छोड़कर भारत लौटे. 2012 में आईपीएस चयन (गुजरात कैडर) के बाद 2013 में आईएएस बनीं. 2022 में मिर्जापुर डीएम के रूप में कार्यकाल के दौरान वे चर्चा में रहीं.

आज मैंने 13 वर्षों की अविस्मरणीय यात्रा को अपनी इच्छा से विराम देते हुए IAS से त्यागपत्र दे दिया है। साधारण परिवेश में पलते हुए मैंने एक अच्छे, सफल जीवन का सपना देखा था। दिन-रात एक कर IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर से पढ़ने के बाद, लंदन में नौकरी लग गयी। पर ‘सब कुछ’ पा लेने पर भी कुछ… pic.twitter.com/4VRXpK8nu8 — Divya Mittal (@divyamittal_IAS) August 30, 2026

दिव्या का पोस्ट

दिव्या ने एक्स और इंस्टाग्राम पर लिखा, आज, मैंने IAS से इस्तीफ़ा देकर 13 साल के एक यादगार सफर से अपनी मर्जी से विदाई ली है. साधारण माहौल में पले-बढ़े होने के कारण, मैंने एक अच्छी और सफल जिंदगी का सपना देखा था. IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर में कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने के बाद, मुझे लंदन में नौकरी मिल गई. लेकिन “सब कुछ” पा लेने के बाद भी, कुछ अधूरापन महसूस होता था. अपने देश से दूर रहने का बोझ मुझ पर था. मेरी शिक्षा, मेरा आत्मविश्वास, दुनिया में कहीं भी सिर उठाकर चलने की हिम्मत—यह सब इसी मिट्टी का कर्ज था. उस कर्ज को चुकाना जरूरी था. मैं चाहती थी कि जिस भारत का सपना मैंने देखा था, उसे बनाने वाली ईंटों पर मेरे भी हाथ की छाप हो. इसलिए मैं वापस लौटी और सौभाग्य से IAS अफ़सर बनी.



मुझे बहुत कुछ करने का मौका मिला और उससे भी ज्यादा सीखने को मिला. देवरिया ने मुझे सिखाया कि सही का साथ देना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक फर्ज है. मिर्जापुर ने सिखाया कि “असंभव” कोई सच्चाई नहीं, बल्कि सिर्फ एक राय है. और मां विंध्यवासिनी के चरणों में बैठकर मैंने सीखा कि असली ताकत किसी पद से नहीं, बल्कि उनकी कृपा और लोगों के भरोसे से मिलती है. सबसे बड़ी सीख यह थी कि जो सपने मैंने कभी अपने लिए देखे थे, वे तो पूरे हो चुके थे; अब उन सपनों को जीने का समय था जो मैंने अपने लोगों के लिए देखे थे. इस ज़िंदगी का असली सुकून उन आंखों में झलकता था उस परिवार की आंखों में जिन्हें पहली बार ज़मीन का अधिकार मिला, उस दिव्यांग व्यक्ति की आंखों में जिसे सम्मान के साथ जीने का मौका मिला, और उस किसान की आंखों में जिसके खेतों तक आखिरकार पानी पहुंचा. उनके संघर्षों के साथ चलते हुए मैंने सीखा कि हर सरकारी फ़ाइल के पीछे एक इंसान होता है, और उनकी गरिमा बनाए रखना ही असल में न्याय है.

मैं बेवकूफ थी जो सोचता था कि मैं कुछ देने आई हूं. सच तो यह है कि मैंने सबसे ज़्यादा पाया, और वह कर्ज़ और गहरा होता गया. लोग मेरी खुशी में मुझसे भी ज़्यादा खुश होते थे. जब मैं थकी हुई या टूटी हुई होती थी, तब भी वे मुझे उसी भरोसे से देखते थे. और उसी चीज़ ने मुझे आगे बढ़ते रहने की हिम्मत दी. मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान और अपनापन मिला कि मेरी झोली भर गई. और इसका बहुत बड़ा श्रेय उन साथियों, अफ़सरों और स्टाफ को जाता है जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और मज़बूती से मेरे साथ खड़े रहे. आज मेरी आंखें कृतज्ञता से नम हैं. बस एक ही दृश्य मेरी आंखों में बसा हुआ है. लहुरिया डीह पहाड़ी की वह बुजुर्ग मां, जिन्होंने अपने गांव में पहली बार पानी पहुंचते देख कुछ नहीं कहा, लेकिन कांपते हाथों से मेरे सिर को छुआ और आशीर्वाद दिया. आज भले ही वह पद पीछे छूट जाए, लेकिन वह स्पर्श इस जीवन में कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा. और वह सपना भी कभी नहीं छूटेगा जो मुझे इस देश की मिट्टी ने दिया है.