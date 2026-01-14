Hindi India Hindi

कौन हैं गोल्डन गर्ल सईदा फलक? BMC चुनाव में क्यों उछला इनका नाम, जानें किस बात पर महाराष्ट्र के CM फडणवीस को दे दी चुनौती

Syeda Falak AIMIM: सईदा फलक एक अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियन और वकील हैं, जिन्होंने 2020 में AIMIM जॉइन की और अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी ताकत बनकर उभरी हैं. महाराष्ट्र के CM देवेन्द्र फडणवीस को दी गई उनकी 'हिजाब वाली पीएम' की चुनौती ने बीएमसी चुनावों से पहले सियासी पारा चढ़ा दिया है.

महाराष्ट्र के निकाय चुनावों की सरगर्मी के बीच एक नया नाम सईदा फलक (Syeda Falak) राजनीतिक गलियारों में पूरी शिद्दत के साथ गूंज रहा है. हैदराबाद की रहने वाली 31 वर्षीय सईदा ने अपने तीखे भाषणों और बेबाक अंदाज से न केवल एआईएमआईएम (AIMIM) समर्थकों में जोश भर दिया है, बल्कि विरोधियों के लिए भी बड़ी चुनौती पेश की है. आइए जानते हैं रिंग में विरोधियों को पस्त करने वाली इस चैंपियन का सियासी सफर…

कौन हैं गोल्डन गर्ल सईदा फलक?

सईदा फलक की पहचान केवल एक नेता के तौर पर नहीं है. वे एक पेशेवर वकील (Advocate) होने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर की कराटे चैंपियन भी हैं. ‘फलक द फाइटर’ के नाम से मशहूर सईदा ने खेल की दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है. वे तेलंगाना की पहली महिला एथलीट हैं जिन्होंने वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया था. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सईदा ने अब तक 20 से अधिक नेशनल और 22 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं. कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी सईदा रिंग में जितनी आक्रामक थीं, उतनी ही मुखर वे अब राजनीति के मैदान में नजर आ रही हैं. खेल के दौरान मिली अनुशासन और लड़ने की क्षमता ही उनकी राजनीतिक ताकत बनी है.

AIMIM से कब और कैसे हुआ जुड़ाव?

सईदा फलक ने साल 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का दामन थामा था. पार्टी में शामिल होने के बाद वे बहुत जल्द ओवैसी के बाद सबसे प्रभावशाली वक्ता के रूप में उभरीं. उनके भाषणों में संवैधानिक मूल्यों, अल्पसंख्यक अधिकारों और खासकर महिलाओं की आज़ादी की गूंज सुनाई देती है, जिससे वे युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गईं.

CM देवेन्द्र फडणवीस को दी चुनौती?

सईदा का नाम तब राष्ट्रीय सुर्खियों में आया जब उन्होंने सोलापुर की एक रैली में सीधे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को ललकारा. उन्होंने कहा कि सुन लो फडणवीस, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन इसी नकाब और हिजाब को पहनकर एक मुसलमान औरत हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी. उनके इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में वैचारिक युद्ध छेड़ दिया है.

BMC चुनाव और सईदा का नाम

मुंबई महानगर पालिका (BMC) चुनाव से पहले सईदा फलक को महाराष्ट्र के विभिन्न मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव प्रचार की कमान सौंपी गई है. उनकी रैलियों में उमड़ने वाली हजारों की भीड़ ने सत्ताधारी दल की चिंता बढ़ा दी है. बीएमसी चुनाव में उन्हें AIMIM के एक बड़े वोट कैचर और महिला सशक्तिकरण के चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है. राजनीति और खेल के अलावा सईदा एक वकील के तौर पर भी सक्रिय हैं. वे अपनी एक कराटे एकेडमी चलाती हैं, जहां वे लड़कियों को आत्मरक्षा (Self Defense) के गुर सिखाती हैं. उनका मानना है कि महिलाओं को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और वैचारिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए ताकि वे अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकें.

