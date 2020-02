नई दिल्ली: दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) इलाके में बुधवार को बुर्का पहनकर पहुंची महिला को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने बताया कि ‘बहुत सारे सवाल’ करने पर सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों ने उसे पकड़ लिया. पुलिस ने बताया कि महिला की पहचान गुंजा कपूर के तौर पर हुई है. इस युवती को पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) फॉलो करते हैं.

पुलिस के मुताबिक, गुंजा कपूर (Gunja Kapoor) ने बहुत सारे सवाल किए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को शक हुआ. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुंजा कपूर को पहचानने के बाद कुछ महिला प्रदर्शनकारियों ने उसे पकड़ लिया. इस घटना से शाहीन बाग में हलचल मच गई. संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहा है. उन्होंने कहा कि महिला को सरिता विहार थाने ले जाया गया, जहां उसकी पहचान की पुष्टि की गई. कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वह अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी. एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रदर्शनकारी महिलाएं गुंजा से सवाल करते नजर आ रही हैं कि क्या मकसद था इस तरह से आने का. गुंजा से और भी कई तरह के सवाल वीडियो में पूछे जा रहे हैं.

Delhi Police: Questioning of political analyst Gunja Kapoor is underway; She wore a ‘burqa’ and went to the protest site at Shaheen Bagh. #Delhi https://t.co/votv4BbBGA

— ANI (@ANI) February 5, 2020