मां-बाप ने ही आखिर क्यों मांगी बेटे की मौत? एक हादसा, 13 साल की बेहोशी और टूटता परिवार... जानें हरीण राणा की पूरी कहानी
सुप्रीम कोर्ट ने 31 साल के हरीश राणा के मामले में पहली बार पैसिव यूथेनेशिया (इच्छा मृत्यु) की अनुमति दी है. हरीश 2013 में एक हादसे के बाद से वेजिटेटिव स्टेट में है और पिछले 13 साल से बेहोशी की हालत में जी रहा है.
Who is Harish Rana: देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद संवेदनशील मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने 31 साल के हरीश राणा (Harish Rana) के लिए पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि इतने सालों से चल रही इस त्रासदीपूर्ण स्थिति को देखते हुए ये फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट और परिवार की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.
हरीश राणा की कहानी बेहद दर्दनाक है. साल 2013 में वह चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था. उसी दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में वह अपने पीजी की चौथी मंजिल से नीचे गिर गया. गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट आई और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई. इस हादसे के बाद उन्हें 100 प्रतिशत क्वाड्रीप्लेजिक डिसेबिलिटी हो गई.
शरीर पर दिखने लगे कई घाव
हादसे के बाद से ही हरीश राणा ‘परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट’ में हैं. इसका मतलब है कि उसके शरीर में नींद और जागने का प्रोसेस तो होता है, लेकिन वो अपने आसपास के लोगों को पहचान नहीं पाता और न ही किसी तरह का कोई रिएक्शन दे पाता है. वो 13 साल से बेड पर बेहोश पड़ा रहता है. डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति में इतने लंबे समय में भी कोई सुधार नहीं हुआ है. लगातार बिस्तर पर रहने की वजह से उसके शरीर पर कई घाव भी बन गए हैं.
उसे परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी (PEG) ट्यूब के जरिए पोषण दिया जाता है. ये एक मेडिकल प्रोसेस है जिसमें मरीज को खाने-पीने की चीजें सीधे पेट तक पहुंचाई जाती हैं. एम्स की मेडिकल रिपोर्ट में साफ कहा गया कि हरीश राणा के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है. डॉक्टरों के मुताबिक उसका दिमाग अब किसी रिएक्शन देने की स्थिति में नहीं है.
माता-पिता की दर्द भरी अपील
लंबे समय तक इलाज कराने के बावजूद जब बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो हरीश राणा के माता-पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उनका कहना था कि उनका बेटा पिछले एक दशक से ज्यादा समय से ऐसी स्थिति में है जहां उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है. परिवार का तर्क था कि इलाज जारी रखना केवल उसकी पीड़ा को लंबा करना है. इसलिए उन्होंने कोर्ट से लाइफ सपोर्ट हटाने की मांग की थी ताकि हरीश को इस पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके.
दिल्ली HC ने ठुकराई थी याचिका
सबसे पहले परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हालांकि, हाई कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि हरीश किसी मैकेनिकल लाइफ सपोर्ट मशीन पर नहीं हैं इसलिए ये मामला पैसिव यूथेनेशिया की कैटेगरी में नहीं आता. इसके बाद परिवार ने 2024 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. अदालत ने इस मामले में मेडिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट, परिवार की दलील और सरकार के पक्ष को विस्तार से सुना.
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने हरीश राणा के मामले में पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी. कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड अपने चिकित्सकीय विवेक के आधार पर लाइफ सपोर्ट हटाने का फैसला ले सकता है. कोर्ट ने ये भी साफ किया कि ये प्रोसेस 2018 के ‘कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ मामले में तय किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी, जिसमें पैसिव यूथेनेशिया और लिविंग विल को कानूनी मान्यता दी गई थी.
परिवार की पीड़ा और बड़ा कानूनी सवाल
ये मामला केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि उस दर्द की भी झलक है जिसे सालों तक एक परिवार झेलता रहा. कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि ये एक बेहद दुखद स्थिति है और इस तरह के फैसले बहुत सोच-समझकर ही लिए जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है जहां मरीज लंबे समय तक स्थायी वेजिटेटिव अवस्था में रहता है और उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं होती.
