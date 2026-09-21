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कौन हैं IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला? साहिल की खुदकुशी के बाद अचानक क्यों चर्चा में आया नाम

साहिल वाकोडे की खुदकुशी के बाद प्रोफेसर डूला की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं. परिवार की शिकायत के बाद दर्ज FIR में प्रोफेसर डूला का नाम भी शामिल है. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है.

Written by: Parinay Kumar
Updated: September 21, 2026, 6:41 PM IST
कौन हैं IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला? साहिल की खुदकुशी के बाद अचानक क्यों चर्चा में आया नाम
साहिल वाकोडे की खुदकुशी के बाद प्रोफेसर डूला की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं. (Photo: AI)

Who Is Suryanarayana Doolla? आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की खुदकुशी के बाद शुरू हुआ विरोध-प्रदर्शन अब प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला के नाम को लेकर भी चर्चा में है. 20 सितंबर की शाम लंबे समय से चल रहे छात्र विरोध के बीच डूला को डीन के पद से हटा दिया गया. यह घटनाक्रम तब सामने आया जब IIT बॉम्बे के निदेशक प्रो. श्रीरीश केदारे ने कैंपस गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की और उनकी 18 सूत्रीय मांगों के चार्टर पर हस्ताक्षर किए. इन मांगों में डूला के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल थी.

फैकल्टी फोरम ने किया डूला का समर्थन

IIT बॉम्बे फैकल्टी फोरम ने हालांकि, प्रोफेसर डूला का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है. फोरम का कहना है कि वह परीक्षा के दौरान संस्थान की नीति के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे. कथित परीक्षा में अनियमितता का पता चलने के बाद उन्होंने IIT बॉम्बे की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया था. आइये जानते हैं कौन हैं विवादों के केंद्र में आए प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला.

और पढ़ें: साहिल की मौत पर बवाल के बीच IIT बॉम्बे ने मांग ली माफी, प्रो. सूर्यनारायण डूला पर भी लिया एक्शन

पावर सिस्टम, स्मार्ट ग्रिड के एक्सपर्ट हैं डूला

प्रोफेसर डूला IIT बॉम्बे के ऊर्जा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग से लंबे समय से जुड़े रहे हैं. उनकी एक्सपर्टिज पावर सिस्टम, स्मार्ट ग्रिड, माइक्रोग्रिड और रिन्यूएबल एनर्जी के एकीकरण जैसे क्षेत्रों में है. IIT बॉम्बे की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उन्होंने 2000 में नागार्जुन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BTech किया. इसके बाद 2002 में IIT बॉम्बे से एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग में MTech और 2007 में IIT दिल्ली से पावर सिस्टम्स में PhD की. IIT बॉम्बे में आने से पहले उन्होंने बेंगलुरु स्थित पावर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स में काम किया था. संस्थान में अपने शैक्षणिक कार्य के अलावा उन्होंने प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी संभालीं. डूला IIT बॉम्बे के हॉस्टल-6 के वार्डन भी रह चुके हैं. बाद में उन्होंने डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स की जिम्मेदारी भी संभाली. इसके अलावा वह JEE एडवांस्ड, यूसीईईडी और CEED जैसी परीक्षाओं के आयोजन से भी जुड़े रहे.

कई पुरस्कारों से सम्मानित

शिक्षण और शोध के क्षेत्र में डूला को कई सम्मान मिल चुके हैं. उन्हें 2009 में यंग फैकल्टी अवॉर्ड, 2017 में IIT बॉम्बे एक्सीलेंस इन टीचिंग अवॉर्ड और 2021 में प्रो. एस.पी. सुखात्मे एक्सीलेंस इन टीचिंग अवॉर्ड मिला था. इसके अलावा उन्हें IEEE से जुड़े पुरस्कार और फेलोशिप भी प्राप्त हुई हैं.

प्रोफेसर डूला की भूमिका पर सवाल क्यों?

छात्र साहिल वाकोडे की खुदकुशी के बाद प्रोफेसर डूला की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं. प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने संस्थान से स्वतंत्र जांच, जवाबदेही और कई संस्थागत सुधारों की मांग की है. साहिल वाकोडे दूसरे वर्ष का छात्र था. आरोप है कि परीक्षा के दौरान उसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते और ChatGPT के जरिए जवाब तलाशते हुए पकड़ा गया था. वाकोडे के परिवार ने उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव के आरोप भी लगाए हैं. IIT बॉम्बे ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी. परिवार की शिकायत के बाद दर्ज FIR में प्रोफेसर डूला का नाम भी शामिल है. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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