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जानिए कौन हैं भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, इलेक्ट्रॉनिक युद्धकला में रखते हैं महारत

Indian Navy Chief: भारतीय नौसेना के मौजूदा चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. उनके बाद इस अहम पद की जिम्मेदारी वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन संभालेंगे.

Published date india.com Published: May 9, 2026 2:24 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(फोटो क्रेडिट- PTI)
(फोटो क्रेडिट- PTI)

Vice Admiral Krishna Swaminathan: भारतीय नौसेना को अगले चीफ मिल गए हैं. एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के 31 मई को सेवानिवृत्त होने के बाद वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना प्रमुख का पद संभालेंगे. केंद्र सरकार ने शनिवार, 9 मई को इस नई नियुक्ति की जानकारी दी.

कौन हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन?

वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ हैं. उन्हें संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्धकला का विशेषज्ञ माना जाता है. वह एक जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे. माना जा रहा है कि नौसेना प्रमुख के रूप में उनका ध्यान नेवी की युद्धक क्षमता और आधुनिकीकरण को नए स्तर तक ले जाने पर होगा.

वाइस एडमिरल स्वामीनाथन, खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), ब्रिटेन के श्रीवेनहैम स्थित ‘ज्वाइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज’, कारंजा स्थित नौसेना युद्ध महाविद्यालय और न्यूपोर्ट स्थित ‘यूएस नेवल वार कॉलेज’ के पूर्व छात्र हैं. उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है.

वाइस एडमिरल स्वामीनाथन ने अपने लंबे करियर में अभियान, स्टाफ और प्रशिक्षण संबंधी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं. वह मिसाइल पोत आईएनएस विद्युत और आईएनएस विनाश, मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कुलिश, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मैसूर और विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य की कमान भी संभाल चुके हैं.

रियर एडमिरल के रूप में पदोन्नति के बाद उन्होंने कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसैन्य कमान मुख्यालय में मुख्य स्टाफ अधिकारी (प्रशिक्षण) के रूप में सेवाएं दीं. इसके अलावा वाइस एडमिरल स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना सुरक्षा दल के गठन में भी अहम भूमिका निभाई. यह दल नौसेना के सभी क्षेत्रों में अभियानगत सुरक्षा की निगरानी करता है.

भावी नेवी चीफ ने फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग के रूप में भी सेवाएं दी हैं. बाद में उन्हें पश्चिमी बेड़े का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया गया. वह फ्लैग ऑफिसर, अपतटीय रक्षा सलाहकार समूह और भारत सरकार में अपतटीय (Offshore) सुरक्षा एवं रक्षा सलाहकार भी नियुक्त किए जा चुके हैं.

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नेवी चीफ नियुक्त किए जाने से पहले वाइस एडमिरल स्वामीनाथन नौसेना के उपप्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे थे.नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से बीएससी, कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से दूरसंचार में एमएससी और लंदन के किंग्स कॉलेज से रक्षा अध्ययन में एमए की डिग्री हासिल करने वाले वाइस एडमिरल स्वामीनाथन ने मुंबई विश्वविद्यालय से सामरिक अध्ययन में एमफिल और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में पीएचडी भी की है.

वाइस एडमिरल स्वामीनाथन नौसेना का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2028 तक हो सकता है. उन्होंने ऐसे समय नेवी की कमान संभाली है जब क्षेत्रीय हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. उनके सामने भारतीय नौसेना का ब्लू वॉटर नेवी बनाने की बड़ी चुनौती होगी.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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