By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कौन हैं IPS उपासना यादव? जिनसे मंच पर ही भिड़ गए हरियाणा के मंत्री अनिल विज, जानिए क्या है मामला?
Anil Vij Vs SP Upasana Yadav: बीते शुक्रवार को हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज और कैशल की SP उपासना यादव की एक कार्यक्रम के दौरान तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Who is IPS Upasana Yadav: बीते शुक्रवार को कैथल की SP उपासना यादव और हरियाणा के मंत्री अनिल विज के बीच एक कार्यक्रम के दौरान तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल एक पुलिस उप-निरीक्षक को निलंबित करने को लेकर हुए बहस में मंत्री विज का पारा चढ़ गया है और उन्होंने IPS उपासना यादव को कहा कि तुम निकल जाओ, तुम्हारे पास पावर नहीं है.
वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए ब्यूरोक्रेट्स इंडिया ने उपासना यादव का समर्थन किया है. वीडियो में देखा जा सकता है अनिल विज के तीखे तेवर का कैथल की एसपी बड़े ही शांति से जवाब दिया है, जिसकी लोग सोशल मीडिया पर खूब तारीफ कर रहे हैं. इस स्टोरी में हम आपको वायरल आईपीएस उपासन यादव कौन है और पूरा मामला क्या है इसके बारे में बता रहे हैं, आइए जानते हैं.
कौन हैं IPS उपासना यादव?
उपासना यादव 2017 बैच की आईपीएस हैं. वर्तमान में वह कैथल की पुलिस अधीक्षक (SP) के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले भी वो 8 सितंबर 2023 से 17 अगस्त 2024 कैथल की SP रह चुकी है, जिसके बाद इनका तबादला RTC भोंडसी में कर दिया गया था. अपने कार्यकाल के दौरान IPS उपासना ने जिले में कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों और नशे के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई कदम उठाई थी.
इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति, अपराध रोकने के सख्त कदम उठाने वाले में गिना जाता है. उपासना यादव मूल रूप से हरियाणा के नांगल मूंदी गांव की रहने वाली हैं. इन्होंने बी.फॉर्मा की पढ़ाई के बाद UPSC की तैयारी की और आईपीएस अधिकारी बनी.
क्या था पूरा विवाद?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो कैथल में आयोजित एक शिकायत निवारण बैठक की है, जिसमें मंत्री अनिल विज और एसपी उपासना यादव के बीच उप-निरीक्षक को निलंबित करने को लेकर तीखी बहस हो गई. दरअसल ये विवाद तब हुआ जब विज तित्रम गांव के निवासी उप-निरीक्षक संदीप जमीन खरीद मामले में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया. उन्होंने तुरंत पुलिस उप-निरीक्षक को निलंबित करने का आदेश दिया.
देखें वीडियो-
Bureaucrats India stands with IPS Upasana Yadav, SP Kaithal, for firmly upholding the law during her exchange with Haryana Minister Anil Vij.
When she stated that she did not have the jurisdiction to suspend the officer, she was not being defiant – she was being lawful.
Power… pic.twitter.com/bZeIVzTDcz
— Bureaucrats India (@BureaucratsInd) February 13, 2026
इस पर एसपी उपासना ने मंत्री को जवाब देते हुए कहा कि उनके पास संदीप को निलंबित करने का पावर नहीं है, क्योंकि उप-निरीक्षक संदीप कुरूक्षेत्र जिले से हैं जो कि राज्य का एक अलग जिला है और वहां दूसरे SP के अधिकार क्षेत्र में आता है. इसको लेकर ही मंत्री और आईपीएस अधिकारी के बीच तीखी बहस हो गई. इस दौरान उपासना यादव ने अपना धैर्य नहीं खोया और शांति के साथ पुरे मामले को संभाला.