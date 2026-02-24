Hindi India Hindi

Who Is Iyc President Uday Bhanu Chib Arrested In Delhi Ai Summit Protest

कौन हैं कांग्रेस नेता उदय भानु चिब? किस मामले में किए गए गिरफ्तार, जानिए क्या है पूरा विवाद

Udai Bhanu Chib Arrest: दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया है.

Image- X/@UdayBhanuIYC

Udai Bhanu Chib News: दिल्ली में पिछले सप्ताह आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए एक अनोखे विरोध प्रदर्शन ने देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया है.

चिब की गिरफ्तारी के साथ ही इस पूरे प्रकरण में अब तक कुल आठ लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. चिब की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शनों की आशंका को देखते हुए पुलिस ने राजधानी के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है.

क्या है पूरा मामला?

बीते शुक्रवार को दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था. इसी दौरान हॉल नंबर 5 के भीतर अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने सुरक्षा घेरा तोड़कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

प्रदर्शन का तरीका बेहद चौंकाने वाला था. कार्यकर्ताओं ने अपनी शर्ट उतार दी थी और हाथों में सरकार विरोधी नारों वाली टी-शर्ट लहरा रहे थे. इन टी-शर्ट्स पर भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के खिलाफ नारे लिखे हुए थे. सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से बाहर निकाला और पुलिस को सूचित किया.

गिरफ्तारियां और पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू की. शुरुआती दौर में सात कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था. इनमें से तीन आरोपियों, जितेंद्र यादव, राज गुज्जर और अजय कुमार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से पकड़ा गया. वहीं, उत्तर प्रदेश इकाई के महासचिव रितिक उर्फ मोंटी शुक्ला को ललितपुर से हिरासत में लिया गया.

ताजा घटनाक्रम में, संगठन के मुखिया उदय भानु चिब को भी इस साजिश का हिस्सा मानते हुए गिरफ्तार किया गया है. आज यानी मंगलवार को उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उदय भानु चिब को चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.

पुलिस जांच में यह सामने आया है कि इन प्रदर्शनकारियों ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में प्रवेश किया था. उन्होंने समिट में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया और क्यूआर कोड प्राप्त किया, जिससे वे आसानी से सुरक्षा जांच पार कर हॉल के भीतर पहुंच गए.

कौन हैं उदय भानु चिब?

उदय भानु चिब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा शाखा, इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. वह कांग्रेस के एक उभरते हुए युवा नेता माने जाते हैं जो अक्सर बेरोजगारी, सुशासन और केंद्र-राज्य संबंधों जैसे मुद्दों पर मुखर रहते हैं. पार्टी के भीतर वे संगठनात्मक अभियानों और युवाओं को एकजुट करने में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं. उनकी गिरफ्तारी को कांग्रेस ने राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है.

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

इस घटना ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया है. भाजपा का कहना है कि जब भारत एक वैश्विक मंच पर एआई जैसे भविष्य के विषयों पर दुनिया की मेजबानी कर रहा था, तब ऐसे प्रदर्शन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है.

दूसरी ओर, इंडियन यूथ कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के बचाव में खड़ी है. संगठन के राष्ट्रीय महासचिव शेष नारायण ओझा का कहना है कि यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और इसका उद्देश्य केवल राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना था. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का विरोध करना भारत विरोधी होना नहीं है. लोकतंत्र में असहमति जताना हमारा मौलिक अधिकार है, और सरकार को इसे दबाना नहीं चाहिए.

पुलिस की जांच जारी

फिलहाल, पुलिस की जांच जारी है और उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है. यह मामला अब केवल एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह अभिव्यक्ति की आजादी बनाम देश की वैश्विक छवि के बीच एक बड़ी बहस का रूप ले चुका है.