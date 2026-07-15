मथुरा में कार सेवा के ऐलान से चर्चा में आए जगद्गुरु सच्चिदानंद, कौन हैं ये संत और क्यों लगातार सुर्खियों में रहते हैं?

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के पास 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान करने के बाद जगद्गुरु सच्चिदानंद चर्चा में हैं. उनका दावा है कि कई संत उनका समर्थन कर रहे हैं, जबकि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 15, 2026, 10:52 AM IST
मथुरा में कार सेवा के ऐलान से चर्चा में आए जगद्गुरु सच्चिदानंद, कौन हैं ये संत और क्यों लगातार सुर्खियों में रहते हैं?
  • जगद्गुरु सच्चिदानंद ने 9 अगस्त को मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के पास कार सेवा का आह्वान किया है.
  • उनका दावा है कि कई संतों और अखाड़ों का इस पहल को समर्थन प्राप्त है.
  • सच्चिदानंद पहले चक्रपाणि महाराज के साथ दाऊद इब्राहिम से जुड़ी कार जलाने को लेकर भी चर्चा में रहे थे.
  • श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.

मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. चित्रगुप्त पीठ के जगद्गुरु सच्चिदानंद ने 9 अगस्त को कार सेवा करने का ऐलान किया है. उनके इस बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि, जिस क्षेत्र में कार सेवा की बात कही गई है, वहां से जुड़े विवादित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दे रखा है.

जगद्गुरु सच्चिदानंद का कहना है कि मथुरा के कई संतों और अलग-अलग अखाड़ों का उन्हें समर्थन प्राप्त है. उनका दावा है कि बड़ी संख्या में साधु-संत 9 अगस्त को मथुरा पहुंचेंगे. उनके समर्थकों का कहना है कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा को लेकर भी धार्मिक गतिविधियां आगे बढ़नी चाहिए. वहीं, दूसरी ओर प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर भी सभी की नजर बनी हुई है.

और पढ़ें: Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah: मस्जिद को हटाकर परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग खारिज, इलाहाबाद HC ने क्या कहा?

गोवर्धन के पास स्थित चित्रगुप्त पीठ की स्थापना कुछ साल पहले की गई थी. ये आश्रम धीरे-धीरे धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है. आश्रम से जुड़े संतों का कहना है कि कार सेवा का विचार नया नहीं है, बल्कि लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही थी. हाल के ऐलान के बाद यह मुद्दा फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है.

जगद्गुरु सच्चिदानंद पहले भी कई कारणों से सुर्खियों में रह चुके हैं. वर्ष 2015 में हिंदू महासभा के नेता चक्रपाणि महाराज के साथ उन्होंने उस कार को सार्वजनिक रूप से जलाने की घटना में भाग लिया था, जिसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बताकर नीलामी में खरीदा गया था. इस घटना के बाद उनका नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में आया था.

मथुरा का श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद लंबे समय से अदालतों में विचाराधीन है. इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े कई मामले लंबित हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल संबंधित क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. ऐसे में कार सेवा के ऐलान के बाद कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर भी चर्चा तेज हो गई है.

इस तरह के संवेदनशील मामलों में किसी भी कदम का फैसला अदालत के आदेशों और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप ही होना चाहिए. फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में प्रशासन, अदालत और संबंधित पक्ष इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.