मथुरा में कार सेवा के ऐलान से चर्चा में आए जगद्गुरु सच्चिदानंद, कौन हैं ये संत और क्यों लगातार सुर्खियों में रहते हैं?

मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. चित्रगुप्त पीठ के जगद्गुरु सच्चिदानंद ने 9 अगस्त को कार सेवा करने का ऐलान किया है. उनके इस बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि, जिस क्षेत्र में कार सेवा की बात कही गई है, वहां से जुड़े विवादित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दे रखा है.
जगद्गुरु सच्चिदानंद का कहना है कि मथुरा के कई संतों और अलग-अलग अखाड़ों का उन्हें समर्थन प्राप्त है. उनका दावा है कि बड़ी संख्या में साधु-संत 9 अगस्त को मथुरा पहुंचेंगे. उनके समर्थकों का कहना है कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा को लेकर भी धार्मिक गतिविधियां आगे बढ़नी चाहिए. वहीं, दूसरी ओर प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर भी सभी की नजर बनी हुई है.
गोवर्धन के पास स्थित चित्रगुप्त पीठ की स्थापना कुछ साल पहले की गई थी. ये आश्रम धीरे-धीरे धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है. आश्रम से जुड़े संतों का कहना है कि कार सेवा का विचार नया नहीं है, बल्कि लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही थी. हाल के ऐलान के बाद यह मुद्दा फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है.
जगद्गुरु सच्चिदानंद पहले भी कई कारणों से सुर्खियों में रह चुके हैं. वर्ष 2015 में हिंदू महासभा के नेता चक्रपाणि महाराज के साथ उन्होंने उस कार को सार्वजनिक रूप से जलाने की घटना में भाग लिया था, जिसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बताकर नीलामी में खरीदा गया था. इस घटना के बाद उनका नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में आया था.
मथुरा का श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद लंबे समय से अदालतों में विचाराधीन है. इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े कई मामले लंबित हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल संबंधित क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. ऐसे में कार सेवा के ऐलान के बाद कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर भी चर्चा तेज हो गई है.
इस तरह के संवेदनशील मामलों में किसी भी कदम का फैसला अदालत के आदेशों और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप ही होना चाहिए. फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में प्रशासन, अदालत और संबंधित पक्ष इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं.
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