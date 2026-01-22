  • Hindi
हंसी भी आएगी, अक्ल भी खुलेगी! कौन हैं वायरल 'झारखंडी बाबा', जिनके DJ-पटाखों पर ज्ञान से हिल गया इंटरनेट

सोशल मीडिया पर एक बाबा अचानक वायरल हो रहे हैं. ये बाबा अलग और मजाकिया अंदाज में गंभीर बातों को बेहद आसान तरीके से समझाते हैं. अब इन्होंने एक और मुद्दे पर इसी अंदाज में ज्ञान दिया है.

January 22, 2026
Who is Jharkhandi Baba: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नाम बार-बार सामने आ रहा है. झारखंडी बाबा. उनके वीडियो देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं. वजह सिर्फ उनका मजाकिया अंदाज नहीं है, बल्कि वह तरीका है, जिससे वे आम जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर गंभीर बात कह जाते हैं. उनके भाषण सुनकर लोग पहले हंसते हैं, फिर ठहरकर सोचने लगते हैं. यही वजह है कि वे इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन चुके हैं.

दरअसल, झारखंडी बाबा के नाम से मशहूर शख्स कोई बाबा नहीं, बल्कि मौलाना हसन सिद्दीक हैं. वे एक इस्लामी वक्ता हैं और लंबे समय से धार्मिक और सामाजिक विषयों पर तकरीर करते आ रहे हैं. उनकी खासियत यह है कि वे कठिन बातों को बोझिल शब्दों में नहीं, बल्कि देसी अंदाज, व्यंग्य और हास्य के साथ पेश करते हैं. यही शैली उन्हें युवाओं और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच खास बनाती है.

तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

हाल ही में उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वे शादी-विवाह में डीजे बजाने और पटाखे फोड़ने की परंपरा पर अपनी राय रखते नजर आते हैं. वे इस मुद्दे को सीधा-सीधा नसीहत देकर नहीं, बल्कि मजाक के सहारे उठाते हैं. अपनी बात समझाने के लिए वे कल्पनात्मक उदाहरण देते हैं और अतिशयोक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सुनने वाला मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता. लेकिन हंसी के पीछे एक साफ संदेश छुपा होता है बेवजह का शोर, दिखावा और फिजूलखर्ची समाज के लिए सही नहीं है.

मौलाना हसन सिद्दीक अपने भाषण में यह जताने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी काम में सच में भलाई या पुण्य होता, तो उसे सबसे पहले धार्मिक लोग अपनाते. उनका अंदाज भले ही हल्का-फुल्का हो, लेकिन बात सीधी दिल तक पहुंचती है. वे शादी जैसे निजी आयोजनों में होने वाली दिखावे की होड़ पर सवाल खड़े करते हैं और लोगों को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करते हैं.

झारखंडी बाबा की लोकप्रियता की एक बड़ी वजह यह भी है कि वे खुद को किसी ऊंचे मंच से नहीं, बल्कि आम लोगों के बीच खड़ा दिखाते हैं. उनकी भाषा सरल है, लहजा देसी है और उदाहरण रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं. यही कारण है कि उनके वीडियो गांव से लेकर शहर तक, हर वर्ग के लोगों को पसंद आ रहे हैं.

