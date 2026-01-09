Hindi India Hindi

Who Is Jyoti Adhikari Why Has The Police Arrested Her Know The Full Story

ज्योति अधिकारी कौन हैं? पुलिस ने क्यों किया है गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

सोशल मीडिया पर पहाड़ी महिलाओं और हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली ज्योति अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने और समाज में नफरत फैलाने के आरोप में गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है.

ज्योति अधिकारी को उत्तराखंड पुलिस ने किया गिरफ्तार

हल्द्वानी की चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी इन दिनों अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुर्खियों में हैं. उत्तराखंड की संस्कृति, महिलाओं और हिंदू देवी-देवताओं पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है. यह विवाद ज्योति के एक वीडियो वायरल होने से जुड़ा है, जिसमें वह दरांती (पहाड़ी औजार) लहराते हुए धमकाती नजर आईं. उन्होंने हिंदू देवी-देवताओं और लोक मान्यताओं के खिलाफ भी अपशब्दों का प्रयोग किया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. उन्होंने अंकिता भंडारी केस के बहाने पहाड़ की महिलाओं को नाचने वाली जैसे शब्दों से संबोधित किया. उनके इन बयानों को कुमाऊं और गढ़वाल की संस्कृति का अपमान माना गया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

कौन हैं ज्योति अधिकारी?

ज्योति अधिकारी मूल रूप से उत्तराखंड के चल्थी (चंपावत) की रहने वाली हैं और वर्तमान में हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में रहती हैं. वह फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव हैं. उनके वीडियो अक्सर पहाड़ी परिवेश और लोक संस्कृति पर आधारित होते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वह अपने तीखे और विवादित बयानों के कारण चर्चा में बनी हुई थीं.

पुलिस ने क्यों किया गिरफ्तार?

ज्योति अधिकारी के वीडियो बनाने के बाद से मचे बवाल के चलते हल्द्वानी की मुखानी थाना पुलिस ने ज्योति अधिकारी को हिरासत में लिया. पुलिस ने बताया कि उन्हें कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग जारी रखा.

इन धाराओं में पुलिस ने दर्ज की FIR?

सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर ज्योति अधिकारी के खिलाफ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. सबसे पहले BNS की धारा 299, जो कि धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने से जुड़ा है. इसके बाद BNS की धारा 302 (शब्दों के जरिए किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करना), धारा 196 ( विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), इसके अलावे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की संबंधित धाराओं में भी केस दर्ज किया गया है.

विवादों से पुराना नाता

यह पहली बार नहीं है जब ज्योति अधिकारी का नाम विवादों में आया हो. इससे पहले भी वह अपने बेबाक और कई बार आपत्तिजनक बयानों के कारण स्थानीय लोगों के निशाने पर रही हैं. हल्द्वानी पुलिस अब उनके पुराने डिजिटल रिकॉर्ड्स की भी जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन बयानों के पीछे कोई सोची-समझी साजिश तो नहीं थी.

