कौन हैं कर्नाटक के DGP रामचंद्र राव? किस मामले में किए गए सस्पेंड
Karnataka DGP Suspended: कर्नाटक पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख डीजीपी के. रामचंद्र राव इन दिनों गंभीर आरोपों और विवादों के केंद्र में हैं.
Karnataka DGP Ramachandra Rao: कर्नाटक पुलिस के एक बहुत बड़े अधिकारी, डीजीपी के. रामचंद्र राव, इन दिनों एक गंभीर विवाद की वजह से चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर उन्हें अपनी वर्दी में, अपने ही दफ्तर के अंदर एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है. इस विवाद को लेकर सीएम सिद्धारमैया ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है.
जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर फैला, हर तरफ सवाल उठने लगे. इस मामले पर सफाई देते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि यह वीडियो पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है. उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह कब और कैसे बनाया गया. जब उनसे पूछा गया कि क्या यह वीडियो पुराना है, तो उन्होंने इशारा किया कि शायद यह आठ साल पहले का हो सकता है, जब वह बेलगावी में तैनात थे.
कौन हैं के. रामचंद्र राव?
डॉ. के. रामचंद्र राव 1993 बैच के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं. वर्तमान में वे नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख हैं. उनका करियर काफी लंबा रहा है और उन्होंने पुलिस विभाग में कई बड़े पदों पर काम किया है. सितंबर 2023 में उन्हें पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रमोट किया गया था. उन्हें शहरी पुलिसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक्सपर्ट माना जाता है, लेकिन उनके करियर के साथ विवाद भी जुड़ते रहे हैं.
बेटी की गिरफ्तारी और तस्करी का मामला
रामचंद्र राव के जीवन का सबसे बड़ा विवाद मार्च 2025 में सामने आया, जब उनकी बेटी रान्या राव, जो एक एक्ट्रेस हैं, को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पकड़ा गया. रान्या पर आरोप था कि वह दुबई से अवैध तरीके से 14.2 किलो सोना लेकर आई थीं, जिसकी कीमत करीब 12.5 करोड़ रुपये से ज्यादा थी.
जांच में यह बात सामने आई कि रान्या को एयरपोर्ट की चेकिंग से बचाने में उनके पिता के दफ्तर में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने मदद की थी. आरोप लगा कि डीजीपी के पद का गलत इस्तेमाल करके नियमों को ताक पर रखा गया. इस मामले के बाद रान्या राव को जेल भेज दिया गया.
सरकार की कार्रवाई
बेटी के तस्करी मामले में नाम आने के बाद कर्नाटक सरकार ने सख्त कदम उठाया था. मार्च 2025 में रामचंद्र राव को अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया गया था. सरकार ने एक हाई-लेवल कमेटी बनाई ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इसमें अधिकारी की भी कोई भूमिका थी. हालांकि, बाद में उन्हें वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया और उनकी पोस्टिंग नागरिक अधिकार प्रवर्तन शाखा में कर दी गई.
2014 का कैश कांड
यह पहली बार नहीं है जब रामचंद्र राव पर उंगलियां उठी हैं. साल 2014 में, जब वे मैसूर क्षेत्र के आईजीपी थे, तब उन पर पैसे के हेरफेर का आरोप लगा था. उस समय पुलिस ने एक बस से केरल के व्यापारियों का पैसा पकड़ा था.
पुलिस का कहना था कि उन्होंने 20 लाख रुपये जब्त किए हैं, जबकि व्यापारियों ने दावा किया कि उनके पास 2.27 करोड़ रुपये थे. व्यापारियों ने आरोप लगाया था कि पुलिस अधिकारियों ने उनके बाकी पैसे हड़प लिए हैं. इस मामले ने भी काफी तूल पकड़ा था.
के. रामचंद्र राव का करियर उपलब्धियों और विवादों का मिला-जुला रूप रहा है. जहां एक तरफ वे राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारियों में से एक हैं, वहीं दूसरी तरफ वीडियो लीक केस और बेटी की गिरफ्तारी ने उनकी छवि पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं. वर्तमान में विभाग और सरकार इन सभी मामलों की गहराई से जांच कर रही है.
