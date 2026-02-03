  • Hindi
मणिपुर की कमान किसके हाथ? कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जानिए नए मुख्यमंत्री का पूरा सियासी सफर

Manipur New CM: युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर की राजनीति का अनुभवी और जमीनी चेहरा माने जाते हैं. संगठन और सरकार दोनों में काम करने का लंबा अनुभव उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए भरोसेमंद विकल्प बनाता है.

Published date india.com Updated: February 3, 2026 7:52 PM IST
Manipur New CM: बीजेपी नेता युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर का नया मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए पार्टी ने चुना है. मणिपुर में लगभग एक साल से राष्ट्रपति शासन लागू है. एन. बीरेन सिंह के लंबे समय तक चली जातीय हिंसा के बीच इस्तीफा देने के बाद से मुख्यमंत्री पद खाली था. उनके इस्तीफे के कुछ ही दिनों बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था.

बीजेपी विधायक दल की बैठक में युमनाम खेमचंद सिंह को विधानसभा दल का नेता चुने जाने के बाद उनके नाम पर मुख्यमंत्री पद के लिए मुहर लगी.

कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह?

युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के सिंगजामेई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं. वह 2017 से 2022 तक मणिपुर विधानसभा के स्पीकर (अध्यक्ष) रह चुके हैं. 2022 से 2025 के बीच उन्होंने राज्य सरकार में अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली. इस दौरान वह ग्रामीण विकास, पंचायती राज और शिक्षा विभाग के मंत्री रहे.

62 साल के खेमचंद सिंह मणिपुर की राजनीति में एक्टिव रहने के साथ-साथ ताइक्वांडो जैसे मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए भी जाने जाते हैं. साल 2025 के अंत में उन्होंने इतिहास रचते हुए पारंपरिक ताइक्वांडो में 5th डैन ब्लैक बेल्ट हासिल की. ये सम्मान उन्हें सियोल स्थित ग्लोबल ट्रेडिशनल ताइक्वांडो फेडरेशन की ओर से दिया गया, और ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय बने.

मई 2023 में मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद केंद्र सरकार ने खेमचंद सिंह सहित राज्य के सभी कैबिनेट मंत्रियों को दिल्ली बुलाया था. इस दौरान उन्हें राज्य में हालात सामान्य करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया था.

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

