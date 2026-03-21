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कौन हैं पंजाब के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर? जिन्होंने अधिकारी के सुसाइड के बाद दिया इस्तीफा
Who is Laljit Singh Bhullar: पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी वजह राज्य के अधिकारी गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या मानी जा रही है.
Who is Laljit Singh Bhullar: पंजाब की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब तरनतारन जिले की पट्टी सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक और कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा ले लिया गया. यह फैसला उस समय लिया गया जब अमृतसर में पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या का मामला सामने आया. बताया गया कि उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी. मरने से पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने मंत्री भुल्लर पर गंभीर आरोप लगाए. इस वीडियो के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भुल्लर से इस्तीफा ले लिया. सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश भी दिए हैं.
राजनीति में उतार-चढ़ाव भरा सफर
लालजीत सिंह भुल्लर का राजनीतिक सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शिरोमणि अकाली दल के एक कार्यकर्ता के रूप में की थी. वह कई सालों तक अकाली दल के नेता आदेश प्रताप सिंह कैरों के लिए काम करते रहे. लेकिन साल 2015 में बेअदबी की घटनाओं के बाद उन्होंने अकाली दल छोड़ दिया. इसके बाद वह कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन वहां भी ज्यादा समय तक नहीं टिके. कुछ समय बाद वह फिर अकाली दल के साथ जुड़ गए, लेकिन फिर 2019 में उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया. 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उन्हें पट्टी सीट से टिकट दिया, जहां उन्होंने चार बार के विधायक आदेश प्रताप सिंह कैरों को हराकर बड़ी जीत हासिल की. इस जीत के बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया.
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साधारण परिवार से राजनीति तक का सफर
लालजीत भुल्लर का जीवन एक साधारण परिवार से शुरू हुआ. वह केवल 12वीं तक पढ़े हैं और पहले पट्टी की अनाज मंडी में कमीशन एजेंट का काम करते थे. वह कमीशन एजेंट यूनियन के सात साल तक अध्यक्ष भी रहे. उनके पिता सुखदेव सिंह एक बैंक से रिटायर्ड कर्मचारी हैं. उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं, जबकि उनकी दो बहनें विदेश में रहती हैं. साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने राजनीति में अपनी पहचान बनाई और धीरे-धीरे एक बड़े नेता के रूप में उभरे. उनकी मेहनत और स्थानीय लोगों से जुड़ाव ने उन्हें लोकप्रिय बनाया.
नगर परिषद चुनाव से मिली पहचान
आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद 2021 के नगर परिषद चुनाव भुल्लर के लिए अहम साबित हुए. उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जोरदार प्रचार किया. चुनाव के दिन उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी वोटिंग हो रही है, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था. हालांकि, उनकी पार्टी के उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया. इसके बाद पार्टी ने उनकी क्षमता को देखते हुए उन्हें क्षेत्र का प्रभारी बना दिया. यही नहीं, स्थानीय लोगों के बीच उनकी पकड़ मजबूत होने के कारण विधानसभा चुनाव में भी उन्हें फायदा मिला और उन्होंने बड़ी जीत हासिल की.
क्या है पूरा मामला?
अमृतसर में जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के बाद यह मामला और गंभीर हो गया. उन्होंने मरने से पहले एक वीडियो में मंत्री भुल्लर पर आरोप लगाए थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और भुल्लर से इस्तीफा ले लिया. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए और कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वहीं, भुल्लर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी और जांच प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और सच्चाई जल्द सामने आएगी.
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