6-6 मिलिट्री स्कूल से ट्रेनिंग, 40 साल का एक्सपीरिएंस... जानिए कौन हैं देश के नए COAS लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ Indian Army New Chief: लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) खड़कवासला, इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA), DSSC वेलिंगटन और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं.
Updated: June 13, 2026, 4:35 PM IST
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लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ मौजूदा समय में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख हैं. उनके रेजिमेंट का नाम सेकेंड लांसर्स आर्म्ड कोर है. (PTI)
देश को अगला आर्मी चीफ मिल चुका है. लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS) होंगे. मौजूदा समय में वह वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ 30 जून को देश के 31वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभालेंगे. इसी दिन मौजूदा आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिटायर हो रहे हैं. बतौर COAS लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का कार्यकाल 31 अगस्त, 2028 तक रहेगा.
आइए जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की जिंदगी और आर्मी में सर्विस से जुड़ी खास बातें:- कौन हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ?
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ मौजूदा समय में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख हैं. उनके रेजिमेंट का नाम सेकेंड लांसर्स आर्म्ड कोर है.
वो दिसंबर 1986 में सेना में कमीशन हुए थे. उन्हें करीब 40 साल का सैन्य अनुभव है. लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने रेगिस्तान, जम्मू-कश्मीर और पश्चिमी मोर्चे सहित कई संवेदनशील क्षेत्रों में कमान संभाली है.
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बने नए आर्मी चीफ, 30 जून से संभालेंगे भारतीय सेना की कमान
कहां से हुई पढ़ाई?
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) खड़कवासला से ट्रेनिंग ली है.
वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पूर्व छात्र हैं.
उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से भी स्टाफ कोर्स किया है.
आर्मी वॉर कॉलेज से भी पढ़ाई कर चुके हैं.
फ्रांस के आर्मी इंस्टिट्यूट Collège Interarmées de Défense से कोर्स कर चुके हैं.
अमेरिका के Naval Postgraduate School में भी ट्रेनिंग ले चुके हैं.
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अब तक संभाल चुके कौन-कौन से कमान?
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को 1 नवंबर 2023 को साउथ वेस्टर्न कमांड का कमांडर इन चीफ बनाया गया. उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल बी. एस. राजू की जगह ली, जो 31 अक्टूबर 2023 को रिटायर हुए थे.
वो कमांडर, XXI स्ट्राइक कोर और GOC , दिल्ली एरिया रह चुके हैं.
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मिशन (अंगोला), सेना मुख्यालय और क्षमता विकास से जुड़े कई अहम पदों पर भी काम किया
इसके बाद उन्होंने दक्षिणी कमांड का नेतृत्व किया. यहां से 1 अप्रैल 2026 को सीधा उप सेना प्रमुख का पद संभाल लिया. अब वो भारतीय सेना के प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं.
अवॉर्ड्स और मेडल की लिस्ट
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जूनियर कमांड कोर्स में फर्स्ट रैंक और DSSC में बेस्ट ऑल राउंड स्टूडेंट ऑफिसर मेडल हासिल कर चुके हैं.
उन्हें उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल (PVSM) मिल चुका है.
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को उत्तम युद्ध सेवा मेडल (UYSM) और अति विशिष्ट सेवा मेडल (AVSM) से सम्मानित किया जा चुका है.
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