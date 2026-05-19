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Who Is M Sir Shivraj Raghunath Motegaonkar Cbi Arrested Him In Neet Paper Leak Case Became Voice Of Students In 2024

M Sir: कौन हैं शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर? CBI ने नीट पेपर लीक मामले में किया गिरफ्तार, 2024 में बने थे स्टूडेंट्स की आवाज

CBI arrests M sir NEET: सीबीआई ने लातूर के नामी शिक्षक और रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस (RCC) के संस्थापक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर उर्फ एम सर को उनके मोबाइल से नीट 2026 का लीक प्रश्नपत्र मिलने के बाद गिरफ्तार किया है.

किन आरोपों में पकड़े गए M Sir? CBI ने नीट पेपर लीक में किया गिरफ्तार

Shivraj Motegaonkar arrested by CBI: नीट-यूजी परीक्षा में धांधली के खिलाफ कभी छात्रों की सबसे बुलंद आवाज बनने वाले लातूर के मशहूर एम सर (M Sir) खुद कानून के फंदे में फंसते नजर आ रहे हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उन्हें साल 2026 के नीट पेपर लीक मामले में सीधे संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया है. शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर उर्फ एम सर की गिरफ्तारी पूरे देश के कोचिंग जगत और लाखों मेडिकल उम्मीदवारों के लिए एक बेहद हैरान करने वाला है.

CBI ने M Sir को अरेस्ट किया

CBI ने रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस के संस्थापक एम सर को 17 मई को गिरफ्तार कर लिया है. जांच एजेंसी को उनके ठिकानों पर छापेमारी के दौरान उनके निजी मोबाइल फोन से नीट-यूजी परीक्षा का लीक हुआ प्रश्नपत्र बरामद हुआ है. कभी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की बात करने वाले शिक्षक का खुद इस बड़े घोटाले में नाम आना हर किसी को चौंका रहा है. सीबीआई अब उनके पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य बड़े चेहरों का पता लगाने के लिए उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है.

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कौन हैं शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर?

एम सर महाराष्ट्र के लातूर के एक बेहद साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने कभी साइकिल पर घूम-घूमकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था. 1990 के दशक के आखिरी सालों में उन्होंने किराए के एक छोटे से कमरे में सिर्फ 10 बच्चों के साथ अपने कोचिंग संस्थान ‘RCC’ की मजबूत नींव रखी थी. अपनी बेहतरीन केमिस्ट्री नोट्स के चलते वे देखते ही देखते महाराष्ट्र में लोकप्रिय हो गए. आज RCC की 9 शाखाएं हैं, जहां हर साल हजारों स्टूडेंट्स नीट और जेईई की तैयारी के लिए एडमिशन लेते हैं.

2024 में स्टूडेंट्स की आवाज

साल 2024 में जब नीट परीक्षा में पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे थे, तब एम सर छात्रों के सबसे बड़े मसीहा और रक्षक बनकर सोशल मीडिया पर उभरे थे. उन्होंने अपनी कार से वीडियो रिकॉर्ड कर सीधे बच्चों को ढांढस बंधाया था और महाराष्ट्र के छात्रों के साथ हुए ‘घोर अन्याय’ के खिलाफ आवाज उठाई थी. उस समय उन्होंने मीडिया और कोर्ट की मदद से इस लड़ाई को एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनाने का पुरजोर आह्वान किया था.

नीट पेपर लीक के खिलाफ PIL

छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए एम सर ने साल 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद अब संभाजीनगर पीठ में एक जनहित याचिका (PIL) भी दाखिल की थी. उन्होंने मुंबई जाकर देश के बड़े न्यूज़ चैनलों से संपर्क किया था ताकि छात्रों के साथ हुई नाइंसाफी को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सके. उस दौरान उनकी इस कानूनी पहल की चौतरफा तारीफ हुई थी और छात्रों को लगा था कि उनके पास एक निडर मार्गदर्शक है, लेकिन सीबीआई की इस हालिया कार्रवाई ने उनकी उस समय की पूरी मुहिम और नीयत पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं.

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