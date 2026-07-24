कौन हैं नरेश पाल गंगवार? विनीत जोशी की जगह बने शिक्षा विभाग नए सचिव

New Higher Education Secretary: देश में चल रहे छात्र आंदोलनों और प्रशासनिक चुनौतियों के बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में एक बड़ा बदलाव किया है। वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) का नया सचिव नियुक्त किया गया है. वे विनीत जोशी की जगह लेंगे, जिन्हें अब पंचायती राज मंत्रालय में सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रशासनिक स्तर पर यह फेरबदल ऐसे समय में सामने आया है जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में छात्र परीक्षा धांधली और पेपर लीक के मुद्दों को लेकर लगातार विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.
21 अक्टूबर 1970 को जन्मे नरेश पाल गंगवार 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. प्रशासनिक सेवा में आने से पहले उन्होंने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने IIT रुड़की से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है. वहीं, एमटेक IIT दिल्ली से कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया है. नरेश गंगवार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से एमए इकोनॉमिक्स में पास आउट हैं. तकनीकी और आर्थिक विषयों पर पकड़ के कारण उन्हें नौकरशाही में एक कुशल रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है.
Comes even as Higher Education Secretary Vineet Joshi has been replaced: pic.twitter.com/04UeRYXGcc
— Sidhant Sibal (@sidhant) July 23, 2026
नरेश पाल गंगवार के पास केंद्र और राज्य स्तर पर कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभालने का लंबा अनुभव है.
नरेश पाल गंगवार एक ऐसे समय में उच्च शिक्षा विभाग की कमान संभाल रहे हैं, जब केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था पर पारदर्शिता और सुधारों का भारी दबाव हैय जंतर-मंतर पर डटे छात्रों और सरकार के बीच संवाद कायम करना, परीक्षा प्रणाली में शुचिता सुनिश्चित करना और प्रशासनिक गतिरोध को खत्म करना उनके नए कार्यकाल की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं होंगी.
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