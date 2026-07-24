कौन हैं नरेश पाल गंगवार? विनीत जोशी की जगह बने शिक्षा विभाग नए सचिव

Who is Naresh Pal Gangwar: जंतर-मंतर पर जारी छात्र प्रदर्शनों और एजुकेशन सिस्टम पर उठते सवालों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. 1994 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को हायर एजुकेशन विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है. आइये जानते हैं IIT से पढ़े इस प्रशासनिक अधिकारी का सफर...

Written by: Satyam Kumar
Published: July 24, 2026, 11:19 AM IST
Education ministry
शिक्षा विभाग के नए सचिव
  • 1994 बैच के सीनियर IAS नरेश पाल गंगवार उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं, उन्हें विनीत जोशी की जगह लाया गया है.
  •  IIT से बीटेक और एमटेक पासआउट हैं, साथ ही इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री भी है,
  • सौर ऊर्जा मिशन का ढांचा तैयार करने से लेकर पशुपालन और पर्यावरण जैसे प्रमुख मंत्रालयों को संभालने का लंबा अनुभव है.
  • जंतर-मंतर पर जारी छात्र प्रदर्शनों, परीक्षा पारदर्शिता और पेपर लीक विवादों के बीच उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है,

New Higher Education Secretary: देश में चल रहे छात्र आंदोलनों और प्रशासनिक चुनौतियों के बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में एक बड़ा बदलाव किया है। वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) का नया सचिव नियुक्त किया गया है. वे विनीत जोशी की जगह लेंगे, जिन्हें अब पंचायती राज मंत्रालय में सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रशासनिक स्तर पर यह फेरबदल ऐसे समय में सामने आया है जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में छात्र परीक्षा धांधली और पेपर लीक के मुद्दों को लेकर लगातार विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.

IIT से पढ़ाई और अर्थशास्त्र में महारत

21 अक्टूबर 1970 को जन्मे नरेश पाल गंगवार 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. प्रशासनिक सेवा में आने से पहले उन्होंने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने IIT रुड़की से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है. वहीं, एमटेक IIT दिल्ली से कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया है. नरेश गंगवार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से एमए इकोनॉमिक्स में पास आउट हैं. तकनीकी और आर्थिक विषयों पर पकड़ के कारण उन्हें नौकरशाही में एक कुशल रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है.

सौर ऊर्जा मिशन से लेकर केंद्रीय मंत्रालयों तक का अनुभव

नरेश पाल गंगवार के पास केंद्र और राज्य स्तर पर कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभालने का लंबा अनुभव है.

  • पशुपालन और डेयरी विभाग: 22 अगस्त 2025 से वे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन विभाग में सचिव पद पर कार्यरत थे,
  • पर्यावरण मंत्रालय: इससे पूर्व उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अपर सचिव (Additional Secretary) के रूप में काम किया,
  • राष्ट्रीय सौर मिशन में योगदान: राजस्थान सरकार में प्रमुख सचिव रहते हुए उन्होंने 2010 से 2014 के बीच राष्ट्रीय सौर मिशन के शुरुआती चरण में सौर ऊर्जा नीति के ढांचे को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी,

चुनौतियों से भरा नया कार्यकाल

नरेश पाल गंगवार एक ऐसे समय में उच्च शिक्षा विभाग की कमान संभाल रहे हैं, जब केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था पर पारदर्शिता और सुधारों का भारी दबाव हैय जंतर-मंतर पर डटे छात्रों और सरकार के बीच संवाद कायम करना, परीक्षा प्रणाली में शुचिता सुनिश्चित करना और प्रशासनिक गतिरोध को खत्म करना उनके नए कार्यकाल की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं होंगी.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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