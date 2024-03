PM Modi Kashmir Visit: कौन हैं नाजिम नजीर जिन्हें PM मोदी ने बताया अपना दोस्त, कश्मीर दौरे पर selfie भी ली

PM Modi Kashmir Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) जम्मू-कश्मीर के दौरे पर पहुंचे तो पूरी घाटी उनके स्वागत के लिए पहले से तैयार थी. PM मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत कार्यक्रम के लाभार्थियों से बातचीत भी की. बातचीत के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया. यहां PM मोदी अपने भाषण से पहले युवा उद्यमियों से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान एक मधुमक्खी पालक किसान नाजिम नजीर (Who is Nazim Nazir) ने PM से उनके साथ सेल्फी लेने की इच्छा जाहिर की. इसके बाद क्या था PM मोदी ने भी उसकी इस डिमांड को सुना और मुस्कुराकर इसके लिए हामी भर दी.

दरअसल, नाजिम से जब PM मोदी बात कर रहे थे तो उसने जनता के सामने ही उनसे कहा, ‘सर एक गुजारिश है. एक बार मैंने 2023 में KVIC में सेल्फी विद मोदी जी ली. आज मेरा जी चाहता है कि मैं उस सपने को भी साकार करूं.’ PM मोदी इस युवा किसान की अनोखी मांग को सुनकर मुस्कुराए और फिर अपनी सुरक्षा में तैनात SPG के कमांडोज की तरफ देखते हुए कहा, ‘मैं कोशिश करता हूं. मैं SPG से कहूंगा कि आपको मेरे पास लेकर आए. साथ में सेल्फी जरूर लेंगे.’

A memorable selfie with my friend Nazim. I was impressed by the good work he’s doing. At the public meeting he requested a selfie and was happy to meet him. My best wishes for his future endeavours. pic.twitter.com/zmAYF57Gbl

— Narendra Modi (@narendramodi) March 7, 2024