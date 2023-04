Who Is Priyanka Kakkar: कौन हैं प्रियंका कक्कड़ जिन्हें आम आदमी पार्टी ने बनाया मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता, यहां जानें...

आम आदमी पार्टी (AAP) ने पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका कक्कड़ (Priyanka Kakkar) को अपना नया ‘राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता’ नियुक्त किया. पार्टी के पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया. ‘आप’ के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) संदीप पाठक ने कक्कड़ को नियुक्ति का प्रमाण पत्र सौंपा. कक्कड़, 2013 से पार्टी से जुड़ी हुई हैं.

AAP Chief Spokesperson @PKakkar_ and Senior AAP leader and MLA @attorneybharti Addressing an Important Press Conference | LIVE https://t.co/RFgHbmbBpm — AAP (@AamAadmiParty) April 22, 2023