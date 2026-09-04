कौन है स्वतंत्र भारद्वाज, वायरल वीडियो में क्या किया दावा, क्यों आया CJP के निशाने पर?

Who is Swatantra Bhardwaj: कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास के साथ राहुल गांधी ने भी स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग की है. स्वतंत्र भारद्वाज पर एग्जाम पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट प्रोटेस्टर के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट करने का आरोप है.

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स्वतंत्र भारद्वाज. (photo credit, instagram/bhardwaj_swatantra_official)

Who is Swatantra Bhardwaj: कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास शुक्रवार को जंतर-मंतर पहुंचे और स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग की. इससे कुछ देर पहले एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी ये मुद्दा उठा चुके हैं. आइये जानते हैं किस्वतंत्र भारद्वाज कौन हैं और ये पूरा विवाद क्या है.

कौन हैं स्वतंत्र भारद्वाज

स्वतंत्र भारद्वाज एक सोशल मीडिया इंफ्यूएंसर हैं. इंस्टाग्राम पर उनके करीब 1.86 लाख फालोअर्स हैं. स्वतंत्र भारद्वाज बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं. वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र भी रह चुके हैं. वह सोशल मीडिया पर हिंदुत्ववादी मुद्दों को जोर-शोर से उठाते हैं. वह खुद को गोरक्षक बताते हैं और आर्थिक आधार पर आरक्षण की भी वकालत करते हैं. सोशल मीडिया के अपने वीडियो में स्वतंत्र भारद्वाज खुद को कॉकरोच विरोधी बताते हैं और कहते हैं कि जब वह मुस्लिम विरोधी कंटेंट बनाते हैं तो लोग उन्हें पसंद करते हैं.

क्या है छात्रा के पिता का सिर फोड़ने का विवाद

स्वतंत्र भारद्वाज ने अपने एक सोशल मीडिया वीडियो में दावा किया कि उसने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक स्टूडेंट प्रोटेस्टर के पिता का “सिर फोड़ दिया” था, लेकिन “उसे जेल भी नहीं हुई.पॉडकास्ट में, भारद्वाज को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने प्रोटेस्टर के पिता का सिर फोड़ दिया था, जिन्हें 60 टांके लगाने पड़े थे. “क्या आप जानते हैं कि इस अपराध के लिए कौन सी धारा लगती है? धारा 307 (हत्या का प्रयास). वह एम्बुलेंस में लगभग मरने ही वाले थे. लेकिन मुझे जेल भी नहीं हुई। दुनिया को यह पता होना चाहिए. मैं पूरी रात घूमता रहा.

इसके बाद विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया. जिस छात्रा के पिता पर हमला हुआ उसका नाम निशु आजाद बताया जा रहा है और उसके पिता का नाम संजय है.

क्या कह रही दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस का कहना है कि उस व्यक्ति को लगी चोटें गंभीर नहीं थीं और भारद्वाज से इस घटना के सिलसिले में पहले ही पूछताछ की जा चुकी है. इंडिया टुडे को मिली FIR के अनुसार, यह घटना 23 जून को हुई थी. भारद्वाज को हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया.