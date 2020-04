Who Is Vinay Dubey: देश में 14 अप्रैल को जब पीएम मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की, उसके कुछ देर बाद ही मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर लाखों प्रवासी मजदूरों का जमावड़ा लग गया. इन सभी को गुमराह कर इकट्ठा करने के आरोपी अब विनय दुबे को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. Also Read - अफवाहों से बचें, 3 मई तक कोई स्पेशल ट्रेन नहीं, लाखों टिकट किए जाएंगे कैंसिल

कौन है विनय दुबे

पुलिस ने बताया है कि विनय दुबे ‘चलो घर की ओर’ कैंपेन चला रहा था. उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पोस्ट शेयर की है. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है. वीडियोज भी शेयर करता रहता है.

इन वीडियो और कैंपेन में उसने अपनी एक टीम के बांद्रा में होने की बात कही है. एक पोस्ट में उसने 18 अप्रैल तक ट्रेनें शुरू नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी तक दी है.

– विनय के फेसबुक अकाउंट पर जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक वह नवी मुंबई का रहने वाला है.

– ये खुद को उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता बताता है.

– वो जमकर सरकार के खिलाफ पोस्ट करता रहता है.

– ट्विटर पर उसने एक वीडियो में कहा था, महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए 40 बसों का इंतजाम किया है, ताकि इन्हें इनके घरों तक पहुंचाया जा सके.

इस मामले में पुलिस ने करीब एक हजार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.