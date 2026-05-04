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Tamil Nadu Election Results 2026: कौन हैं वीएस बाबू? जिन्होंने तमिनाडु के CM एम. के. स्टालिन को दी शिकस्त
Who Is VS Babu: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है. इस चुनाव में मुख्यमंत्री स्टालिन को वी. एस. बाबू ने हरा दिया है.
Who Is VS Babu: तमिलनाडु में इस बार चुनाव में बड़ा बदलाव देखने को मिला. मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन को उनकी अपनी कोलाथुर सीट पर हार का सामना करना पड़ा. यह वही सीट है जहां से वे 2011 से लगातार जीतते आ रहे थे. इस हार ने सभी को चौंका दिया है क्योंकि एक मौजूदा मुख्यमंत्री का हारना बड़ी बात मानी जाती है. राज्य की राजनीति में इसे एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. इससे पहले भी कुछ मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है.
कौन हैं वी.एस. बाबू
इस चुनाव में वी. एस. बाबू ने मुख्यमंत्री को हराकर सबका ध्यान खींच लिया है. बाबू पहले डीएमके से जुड़े हुए थे और पार्टी में अहम भूमिका निभा चुके हैं. उन्होंने 2006 में पुरसावक्कम सीट से जीत भी हासिल की थी. बाद में पार्टी के अंदर बदलाव के चलते उनका प्रभाव कम हो गया. इसके बाद उन्होंने दूसरी पार्टियों का रुख किया और आखिर में 2026 चुनाव से पहले टीवीके में शामिल हो गए. उनकी वापसी काफी मजबूत मानी जा रही है.
पार्टी बदलने का असर
वी.एस. बाबू का राजनीतिक सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. डीएमके छोड़ने के बाद उन्होंने एआईएडीएमके जॉइन की और फिर चुनाव से ठीक पहले तमिलगा वेत्री कड़गम (Tamilaga Vettri Kazhagam) में शामिल हो गए. उन्हें कोलाथुर सीट से टिकट मिला और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया. उनकी जीत यह दिखाती है कि सही समय पर लिया गया फैसला कितना बड़ा असर डाल सकता है. लोगों का समर्थन भी उनके पक्ष में साफ नजर आया.
चुनाव में बढ़त और आंकड़े
चुनाव के दौरान वी.एस. बाबू लगातार आगे चल रहे थे. आंकड़ों के मुताबिक वे करीब 5,000 वोटों से आगे थे. उनकी कुल संपत्ति करीब ₹3.7 करोड़ बताई गई है. चेन्नई की कई सीटों पर टीवीके को बढ़त मिलती दिखी, जो पहले डीएमके का मजबूत क्षेत्र माना जाता था. इससे साफ है कि इस बार वोटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है और लोगों ने नए विकल्प को मौका दिया है.
इतिहास में दर्ज होगी यह जीत
यह जीत तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय तक याद रखी जाएगी. इससे पहले जयललिता और एम. भक्तवत्सलम जैसे बड़े नेता भी चुनाव हार चुके हैं. अब वी.एस. बाबू का नाम भी उन नेताओं में जुड़ गया है जिन्होंने एक मौजूदा मुख्यमंत्री को हराया. यह नतीजा आने वाले समय में राज्य की राजनीति को नई दिशा दे सकता है और आगे और बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
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