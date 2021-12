Who On Omicron: कोरोना का नया ‘ओमिक्रॉन’ वेरिएंट दुनिया भर के कई देशों में पहुंच चुका है. भारत ने भी ओमिक्रॉन के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है. भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 110 से ज्यादा हो चुका है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ओमिक्रॉन वेरिेएंट तेजी से फैल रहा है और जल्द ही यह डेल्टा वेरिएंट (Delta Variant) को भी पीछे छोड़ सकता है. इन सबके बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर फिर चेताया है. WHO के अनुसार, कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा स्ट्रेन की तुलना में काफी तेजी से फैल रहा है. WHO ने शनिवार को कहा कि ओमिक्रॉन संस्करण 89 देशों में फैल चुका है और सामुदायिक प्रसार वाले क्षेत्रों में इसके मामलों की संख्या 1.5 से 3 दिनों में दोगुनी हो रही है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने WHO के हवाले से यह जानकारी दी है.Also Read - चंडीगढ़ में कोरोना का खौफ? शिक्षा विभाग ने सर्दियों की छुट्टियों को बढ़ाने का दिया आदेश

डब्ल्यूएचओ (WHO) के अनुसार, B.1.1.529 या ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहली बार इस साल 9 नवंबर को एकत्र किए गए एक नमूने में सामने आया था. हालांकि, COVID-19 के नए वेरिएंट की सूचना सबसे पहले WHO को दक्षिण अफ्रीका से 25 नवंबर को दी गई थी. 26 नवंबर को, वैश्विक निकाय ने नए COVID-19 संस्करण का नाम B.1.1.1.529 रखा, जिसका दक्षिण अफ्रीका में पता चला और इसका नाम ओमिक्रॉन रखा गया और इसे 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न' बताया गया. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है, 'ओमिक्रॉन की गंभीरता पर अभी भी सीमित डेटा हैं.' डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा गया कि ओमिक्रॉन उच्च स्तर की जनसंख्या प्रतिरक्षा वाले देशों में तेजी से फैल रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह वायरस की प्रतिरक्षा से बचने की क्षमता के कारण हो रहा है.

एक दिन पहले भारत सरकार की तरफ से बताया गया था कि WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में डेल्टा संस्करण की तुलना में तेजी से फैल रहा है, जहां डेल्टा परिसंचरण कम था. उन्होंने कहा कि ऐसी आशंका है कि ओमिक्रॉन डेल्टा संस्करण से आगे निकल जाएगा. उधर, ICMR के डीजी डॉ. बलराम भार्गव ने कहा कि यह गैर-जरूरी यात्रा, सामूहिक समारोहों से बचने का समय है.

स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल (Lav Agarwal)ने कहा कि भारत में स्थिति अभी तुलनात्मक ढंग से नियंत्रित स्थिति में है, लेकिन हमें दुनिया के हालातों को देखते हुए सतर्क रहना जरूरी है. गौरतलब है कि दुनिया में वैक्सीनेशन की रफ्तार के मामले में भारत पहले स्थान पर है.