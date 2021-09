Corona Vaccine Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है, हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका को लेकर तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं. भारत में फिलहाल कोरोना रोधी तीन वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है. इनमें भारत बायोटेक की कोवैक्सिन, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और रूस की स्पुतनिक V शामिल है.Also Read - बिना टीके के कोरोना से मरने वालों की संख्या 10 गुनी अधिक: अमेरिकी शोध

इन सबके बीच सूत्रों के हवाले से ANI ने खबर दी है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन Covaxin को इस हफ्ते WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की इजाजत मिल सकती है.

World Health Organisation (WHO) nod for Bharat Biotech's #COVID19 vaccine, Covaxin is expected this week: Sources pic.twitter.com/IYE9qkfHtb

— ANI (@ANI) September 13, 2021