Covaxin Latest Update: भारत बायोटेक (Bharat Biotech) के कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन (Covaxin) को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के तकनीकी सलाहकार समूह ने बुधवार को 'कोवैक्सीन' को इमरजेंसी इस्तेमाल की सूची में शामिल कर लिया.

न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के तकनीकी परामर्शदाता समूह ने भारत बायोटेक के कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन को आपात उपयोग की सूची में रखने की सिफारिश की.

Technical Advisory Group of WHO recommends Emergency Use Listing status for Bharat Biotech's Covaxin: Sources

— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2021