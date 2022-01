WHO On Coronavirus: दुनिया के कई देशों में जारी कोरोना संकट के बीच एक बार फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की तरफ से आगाह किया गया है. WHO ने कहा कि फिलहाल यह मानना बेहद खतरनाक है कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का आखिरी वेरिएंट होगा. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा कि हमें यह भी नहीं मानना चाहिए कि कोरोना अपने आखिरी दौर में है. WHO की टेक्निकल लीड मारिया वान केरखोव (Maria Van Kerkhove) ने लोगों को आगाह किया कि आने वाले दिनों में इसके कई और वेरिएंट सामने आ सकते हैं.Also Read - Covid-19: देश में कोरोना के मामलों में 15 फरवरी तक आएगी कमी, वैक्सीन से हुआ बड़ा फायदा

It is dangerous to assume that Omicron will be the last variant (of #COVID19), or that we're in the endgame: World Health Organisation (WHO) pic.twitter.com/0fgAFUlbcX

— ANI (@ANI) January 24, 2022