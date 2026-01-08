Hindi India Hindi

Who Was Agnivesh Agarwal Son Of The Vedanta Chairman Anil Aggarwal Passed Away In Us Pm Modi Expresses Condolences

कौन थे अग्निवेश अग्रवाल? वेदांता चेयरमैन के बेटे जिनका अमेरिका में हुआ निधन, PM मोदी ने भी जताया शोक

Agnivesh Agarwal Death: एक्स पर एक पोस्ट में वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि बेटे की मौत की खबर से वो टूट गए हैं. ये उनकी जिंदगी का सबसे दुखद दिन था.

Image Source- X/@AnilAgarwal_Ved

Agnivesh Agarwal News: वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का अमेरिका में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. उन्होंने 49 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा. एक्स पर एक पोस्ट में अनिल अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि अग्निवेश की मौत उनकी जिंदगी का सबसे दुखद दिन था.

उन्होंने आगे कहा, “कोई भी शब्द उन माता-पिता के दर्द को बयान नहीं कर सकता जिन्हें अपने बच्चे को अलविदा कहना पड़ता है. बेटे को पिता से पहले नहीं जाना चाहिए. इस नुकसान ने हमें इस तरह से तोड़ दिया है कि हम अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं.”

पीएम मोदी ने जताया दुख

उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया. पीएम मोदी ने अनिल अग्रवाल के पोस्ट पर लिखा, “अग्निवेश अग्रवाल का असमय निधन बहुत ही चौंकाने वाला और दुखद है. इस मार्मिक श्रद्धांजलि में आपके दुख की गहराई साफ झलकती है. प्रार्थना है कि आपको और आपके परिवार को लगातार शक्ति और हिम्मत मिले, ओम शांति.”

अग्निवेश अग्रवाल कौन थे?

अनिल अग्रवाल और किरण अग्रवाल के सबसे बड़े बेटे अग्निवेश का जन्म 3 जून, 1976 को पटना में हुआ था. उन्होंने अजमेर के मशहूर मेयो कॉलेज में पढ़ाई की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए. एनडीटीवी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अग्निवेश सीधे अपने पिता की कंपनी में शामिल नहीं हुए.

विदेश में प्रोफेशनल अनुभव किया हासिल

इसके बजाय, उन्होंने ग्लोबल बिजनेस मॉडल, फाइनेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझने के लिए विदेश में प्रोफेशनल अनुभव हासिल किया. इस अनुभव ने बाद में उन्हें भारत लौटने और वेदांता ग्रुप की कंपनियों में काम करने में मदद की. अनिल अग्रवाल के मुताबिक, अग्निवेश ने फुजैराह गोल्ड की स्थापना की और हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन बने.

अग्निवेश लाइमलाइट से रहे दूर

उन्होंने पंजाब के सबसे बड़े प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट में से एक, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी काम किया. अग्निवेश लाइमलाइट से दूर रहे, सोशल मीडिया और पब्लिक फोरम में कम ही दिखते थे. हालांकि, वेदांता ग्रुप में उन्हें एक अनुभवी और दूरदर्शी बोर्ड मेंबर के तौर पर जाना जाता था.

The untimely passing of Shri Agnivesh Agarwal is deeply shocking and saddening. The depth of your grief is evident in this touching tribute. Praying that you and your family find continued strength and courage. Om Shanti.@AnilAgarwal_Ved https://t.co/qn0DBuBj2S — Narendra Modi (@narendramodi) January 8, 2026

स्कीइंग एक्सीडेंट में लगी थी चोट

अमेरिका में स्कीइंग एक्सीडेंट में उन्हें चोट लगी थी. अनिल अग्रवाल ने बताया कि अग्निवेश न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे और ठीक हो रहे थे. वेदांता ग्रुप के चेयरमैन ने आगे कहा, “हमें लगा था कि सबसे बुरा वक्त बीत गया है. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और अचानक कार्डियक अरेस्ट ने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया.”