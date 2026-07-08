माउंट एवरेस्ट का वो राज, जो 30 साल बाद भी बना हुआ है एक पहेली, आखिर क्या है 'ग्रीन बूट्स' का रहस्य

दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बात होती है तब दिमाग में माउंट एवरेस्ट का नाम सबसे पहले आता है. देखने में माउंट एवरेस्ट जितना खूबसूरत है, ये उतनी ही डरावनी कहानी भी अपने अंदर समेटे हुए है. इन्हीं कहानियों में सबसे रहस्यमयी नाम ‘ग्रीन बूट्स’ का है. बीते करीब 30 साल से ये नाम एवरेस्ट पर जाने वाले हर पर्वतारोही के बीच चर्चा का विषय रहा है. आज भी लोग पूछते हैं कि आखिर ‘ग्रीन बूट्स’ कौन था और उसकी कहानी इतनी मशहूर क्यों हो गई. दरअसल ‘ग्रीन बूट्स’ किसी जगह का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसे पर्वतारोही को दिया गया नाम है, जिसका शव 1996 से माउंट एवरेस्ट के उत्तरी रास्ते पर पड़ा हुआ था. उसके पैरों में चमकीले हरे रंग के हाई-एल्टीट्यूड बूट्स थे. इसी वजह से दुनिया भर के पर्वतारोहियों ने उसे ‘ग्रीन बूट्स’ कहना शुरू कर दिया.
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माना जाता है कि यह शव भारतीय पर्वतारोही त्सेवांग पलजोर का था. वह 1996 में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के अभियान का हिस्सा थे. 10 मई 1996 को शिखर फतह करने के बाद वापसी के दौरान अचानक आए भीषण बर्फीले तूफान में वह लापता हो गए. उसी हादसे में कई दूसरे पर्वतारोहियों की भी जान चली गई थी. कई सालों तक ‘ग्रीन बूट्स’ का शव लगभग 8,500 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटी गुफा के पास पड़ा रहा. यह जगह एवरेस्ट की चोटी तक जाने वाले सबसे व्यस्त रास्तों में से एक है. हालत ऐसी थी कि कई पर्वतारोही इस शव को देखकर ही अंदाजा लगाते थे कि वे शिखर से कितनी दूर हैं. धीरे-धीरे एक इंसान की पहचान पीछे छूट गई और वह रास्ते का एक निशान बनकर रह गया.
एवरेस्ट पर शवों को नीचे लाना दुनिया के सबसे मुश्किल और खतरनाक कामों में गिना जाता है. इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की भारी कमी, खराब मौसम और जानलेवा ढलान के कारण किसी शव को नीचे लाने में कई लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है. यही वजह है कि आज भी एवरेस्ट पर 200 से ज्यादा शव होने का अनुमान लगाया जाता है.
हाल के दिनों में भारत की ओर से ‘ग्रीन बूट्स’ के अवशेषों को वापस लाने की योजना की खबर सामने आने के बाद यह रहस्य फिर चर्चा में आ गया है. अगर यह मिशन सफल होता है, तो करीब तीन दशक से एवरेस्ट की बर्फ में दबी इस कहानी को आखिरकार एक सम्मानजनक विराम मिल सकता है. ‘ग्रीन बूट्स’ की कहानी सिर्फ एक पर्वतारोही की मौत की कहानी नहीं है. यह इंसानी हौसले, प्रकृति की ताकत और उन मुश्किल फैसलों की कहानी भी है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर हर अभियान के दौरान लिए जाते हैं.
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