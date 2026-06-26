'तुमसे ना हो पाएगा...' कौन भड़का रहा था सिया गोयल को केतन की हत्या के लिए? हत्या के असफल प्रयास से था नाराज

Siya Goyal: पुणे के कारोबारी चेतन अग्रवाल के केस में उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसका कथित प्रेमी केतन चौधरी आरोपी है. अब पुलिस दोनों से अलग-अलग पूछताछ कर रही है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि चेतन का सब्र जवाब दे गया था. उसने सिया से कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, अब मैं उसका काम तमाम करता हूं.
नेटवर्क-18 की रिपोर्ट के मुताबिक, सिया जब दो कोशिशों के बाद भी केतन अग्रवाल को मार नहीं कर पाई, तो चेतन ने खुद कमान संभाली. पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया ने पहाड़ी पर बने किले में केतन को बुलाया और 600 फ़ीट नीचे धकेलकर उनकी जान ले ली.
चेतन ने कथित तौर पर दावा किया है कि वह सिया के साथ भागकर नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन सिया ने केतन को रास्ते से हटाने पर जोर दिया. उसका दावा है कि सिया ने ही ज़ोर दिया था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है. उसका अमीर परिवार उन्हें कहीं भी ढूंढ लेगा.
सिया बिल्कुल अलग कहानी बताती है. उसने कहा, हत्या की योजना शुरू से ही चेतन की थी. वह कहती है कि जब 14 जून को पहली कोशिश नाकाम रही, तो चेतन टूट गया और रोने लगा. उसने सिया से साफ कहा कि तुम यह नहीं कर सकती, अब मैं इसे खत्म करूंगा. चेतन ने ही तीसरी और आखिरी कोशिश की कमान संभाली जिसमें केतन की मौत हुई.
‘इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, सिया गोयल पुणे के बिबवेवाड़ी इलाके में एक बेकरी चलाती थीं, जो एक अच्छा-खासा कमर्शियल इलाका है. चेतन का परिवार ड्राई फ्रूट्स के कारोबार से जुड़ा है. दोनों एक ही तरह के बिजनेस सर्कल में थे. पुलिस का मानना है कि जो जान-पहचान पेशेवर तौर पर शुरू हुई थी, वह आगे चलकर एक रिश्ते में बदल गई.
पुणे पुलिस इस कत्ल को ठंडे दिमाग से की गई सोची-समझी हत्या बता रही है. इसकी योजना छह महीने से बन रही थी, जिसमें 2,000 फ़ोन कॉल और 238 घंटे की साज़िश शामिल थी.
आरोपी चेतन के पिता का दावा है कि केतन अग्रवाल मामले में उनके बेटे को झूठा फंसाया जा रहा है. केतन अग्रवाल को कथित तौर पर 18 जून को लोहगढ़ किले से उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने धक्का देकर मार डाला था.
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