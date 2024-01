Hindi India Hindi

Who Was Karpoori Thakur To Whom Pm Modi Announced To Give Bharat Ratna Award

कौन थे कर्पूरी ठाकुर? जिन्हें मिलेगा 'भारत रत्न' अवार्ड, जानिए उनके बारे में सबकुछ

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा.

Who was Karpoori Thakur: बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और लालू यादव के बाद किसी को अगर याद किया जाता है तो वह कर्पूरी ठाकुर है. राजनीति में कर्पूरी ठाकुर (Who was Karpoori Thakur) को भूला पाना उतना ही मुश्किल है, जितना की राज्य को चलाना. कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी की आज भी मिसाल दी जाती है…वे ऐसे नेता थे जो एक ही धोती-कुर्ता में कई महीनों बिता दिया करते थे. बता दें कर्पूरी ठाकुर दो बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, और निधन के समय उनके पास एक इंच भी जमीन नहीं थी. खबर आई है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘भारत रत्न’ (Bharat Ratna) से सम्मानित किया जाएगा. केंद्र सरकार ने ये फैसला उनकी जयंती से ठीक एक दिन पहले लिया है.

Trending Now

किस वजह से कर्पूरी को देनी पड़ी थी सरकार की कुर्बानी?

सन् 1924 की 24 जनवरी को जन्मे कर्पूरी ठाकुर दो बार बिहार के मुख्यमंत्री बने लेकिन एक भी बार वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए मुंगेरी लाल आयोग की अनुशंसा लागू कर आरक्षण का रास्ता खोला था. यह कदम उठाने के लिए उन्हें अपनी सरकार की कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन वह अपने संकल्प से नहीं भटके.

You may like to read

यही नहीं कर्पूरी ने बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी पास करने की अनिवार्यता को भी खत्‍म किया था. उन्‍होंने ही सबसे पहले बिहार में शराबबंदी लागू की. सरकार गिरने पर राज्य में फिर से शराब के व्यवसाय को मान्‍यता मिल गई, जिसका मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कई बार जिक्र भी किया है.