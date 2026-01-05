Hindi India Hindi

Who Was Nikita Godishala Ex Boyfriend Killed Her Stabbed To Death In America

कौन थीं निकिता गोडिशाला? अमेरिका में एक्स बॉयफ्रेंड की सनक ने छीनी जान, चाकू से गोदकर की हत्या

Nikita Godishala Murder: 26 साल के अर्जुन शर्मा को तमिलनाडु में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड निकिता गोडिशला की मैरीलैंड में कथित हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

Nikita Godishala Murder: अमेरिका के मैरीलैंड राज्य से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां भारतीय मूल की 27 वर्षीय डेटा एनालिस्ट निकिता राव गोडिशला की बेरहमी से हत्या कर दी गई. पढ़ाई और करियर के सपनों को पूरा करने अमेरिका गई निकिता की मौत ने न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि प्रवासी भारतीय समुदाय को भी झकझोर कर रख दिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बल्कि उनका एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन शर्मा था, जिसने हत्या के बाद देश से फरार होकर भारत का रुख किया.

2 जनवरी को, शर्मा ने एक लापता व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि वह आखिरी बार नए साल की शाम को गोडिशला से मिला था. हालांकि, वह उसी दिन भारत के लिए रवाना हो गया था. अर्जुन शर्मा पर फर्स्ट-डिग्री और सेकंड-डिग्री मर्डर का आरोप गोडिशला की लाश मिलने के बाद, हॉवर्ड काउंटी पुलिस ने शर्मा पर फर्स्ट-डिग्री और सेकंड-डिग्री दोनों तरह के मर्डर का आरोप लगाया. अपराध के पीछे का मकसद अभी भी पता नहीं चला है क्योंकि जांच जारी है.

हावर्ड काउंटी पुलिस के प्रवक्ता सेठ हॉफमैन ने WJZ इन्वेस्टिगेटर माइक हेलग्रेन को बताया, ‘हमें उन दोनों से जुड़ी किसी पिछली सर्विस कॉल या घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है. हमें लगता है कि यह असामान्य नहीं था कि वे रिश्ता खत्म होने के बाद भी एक-दूसरे से मिलते थे और बात करते थे, लेकिन अभी हमारे पास कोई मकसद नहीं है कि उसने उसे क्यों मारा. गोडिशला फरवरी 2025 से वेडा हेल्थ में डेटा और स्ट्रेटेजी एनालिस्ट के तौर पर काम कर रही थीं.

कौन थीं निकिता गोडिशाला?

निकिता गोडिशाला मैरीलैंड के कोलंबिया में Vheda Health में डेटा और स्ट्रेटेजी एनालिस्ट थीं. उन्होंने फरवरी 2025 में फर्म जॉइन की थी, और एक साल से भी कम समय में, उन्हें अपने परफॉर्मेंस के लिए ‘ऑल-इन अवॉर्ड’ मिला था. Vheda Health में शामिल होने से पहले, गोडिशाला ने एक साल से ज्यादा समय तक मैनेजमेंट साइंसेज फॉर हेल्थ में डेटा एनालिसिस और विज़ुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट (टेक्निकल एडवाइजर) के तौर पर काम किया था.