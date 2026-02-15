Hindi India Hindi

कौन थे आर प्रेमदासा? जिनके नाम पर कोलंबो में बना है क्रिकेट स्टेडियम, इसी मैदान पर होना हैं भारत-पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच

Who was R Premadasa: रणसिंघे प्रेमदासा श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने राजनीति में कुलीन परिवारों के दबदबे को खत्म कर आम आदमी की पहचान बनाई. कोलंबो के स्टेडियम का नाम इन्हीं के ऊपर रखा गया है, जिसमें आज भारत-पाकिस्तान का मैच होना है...

किसके नाम पर कोलंबो स्टेडियम का नाम रखा गया प्रेमदासा?

Premdasa Stadium History: रणसिंघे प्रेमदासा श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने राजनीति में कुलीन परिवारों के दबदबे को खत्म कर आम आदमी की पहचान बनाई. उन्हीं के सम्मान में कोलंबो के इस मशहूर स्टेडियम का नाम रखा गया है. आज आर प्रेमदासा स्टेडियम आज 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान के पहले मैच की मेजबानी करेगा. आइये जानते हैं आर प्रेमदासा के बारे में, जिनके नाम पर बने इस स्टेडियम में भारत-पाकिस्तान का मुकाबला होना है.

कौन थे आर प्रेमदासा?

रणसिंघे प्रेमदासा श्रीलंका के इतिहास के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से एक थे. श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 1978 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल संभाला था. एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले प्रेमदासा ने श्रीलंका की राजनीति में स्थापित कुलीन परिवारों के वर्चस्व को चुनौती दी. उन्हें देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले पहले आम आदमी के रूप में पहचाना जाता है. प्रेमदासा को उनकी गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए याद किया जाता है. उन्होंने गाम उदावा (गांव उदय) नामक एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य बेघर और गरीब लोगों को पक्का घर देना था. श्रीलंका की राजनीति के इस कद्दावर नेता की 1 मई 1993 को कोलंबो में एक सुसाइड बम हमले के दौरान हत्या कर दी गई थी. उनकी मृत्यु के बाद भी उनका राजनीतिक प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है.

श्रीलंका के क्रिकेट का ‘घर’

कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम श्रीलंका का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है. 35,000 आडियंश की क्षमता वाला यह मैदान श्रीलंकाई क्रिकेट की कई ऐतिहासिक जीत और आईसीसी टूर्नामेंट्स का गवाह रहा है. आडियंश कैपेसिटी के मामले में यह दुनिया के टॉप 25-30 क्रिकेट स्टेडियमों में आता है. इसकी क्षमता लंदन के मशहूर लॉर्ड्स मैदान से भी अधिक है, जो इसे एशिया का एक प्रमुख क्रिकेट केंद्र बनाती है.

टेस्ट क्रिकेट का सबसे विशाल स्कोर

इसी मैदान पर साल 1997 में श्रीलंका ने भारत के खिलाफ 952/6 का स्कोर बनाया था. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है, जो आज भी एक अटूट रिकॉर्ड है.

