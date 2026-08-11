EnglishHindi

कौन है ये शख्स, जिसे इतना ध्यान से सुन रहे हैं PM मोदी? फोन में क्या देख रहे थे दोनों?

दिल्ली में आयोजित शरद पवार की पोती रेवती सुले के वेडिंग रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत राजनीति के कई दिग्गज पहुंचे थे.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 11, 2026, 10:33 PM IST
कौन है ये शख्स, जिसे इतना ध्यान से सुन रहे हैं PM मोदी? फोन में क्या देख रहे थे दोनों?
वेडिंग रिसेप्शन में PM मोदी ने मिथलेश देसाई से कटहल की खेती को लेकर बातें कीं. (ANI)

नई दिल्ली में सोमवार (10 अगस्त 2026) की शाम एक हाई-प्रोफाइल शादी का रिसेप्शन हुआ. मौका था NCP (SP) प्रमुख शरद पवार की पोती के वेडिंग रिसेप्शन का. लोकसभा सांसद बेटी सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की जून में मुंबई में शादी हुई थी. वेडिंग रिसेप्शन दिल्ली में रखा गया था. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई बड़े राजनीतिक चेहरे पहुंचे थे. इस समारोह में PM मोदी की एक तस्वीर और वीडियो तेजी से वायरल हो रही है.

वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं. तभी एक शख्स उनके पास पहुंचता है और अपने मोबाइल फोन में कुछ दिखाने लगता है. PM मोदी भी उस शख्स से गंभीरता के साथ बात करते दिखते हैं. फिर दोनों फोन की स्क्रीन को बेहद ध्यान से देखने लगते हैं. इस वीडियो क्लिप को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगा कि आखिर ये शख्स कौन है, जिसे प्रधानमंत्री इतने ध्यान से सुन रहे थे?

और पढ़ें: 'जो खेलेगा, वो खिलेगा...', कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट से मिले PM मोदी, बोले- चियर फोर भारत

किससे बात कर रहे थे PM मोदी?

शरद पवार की पोती रेवती सुले के वेडिंग रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोबाइल पर कुछ चीज दिखाते और उन्हें कुछ बताते हुए ये शख्स मिथलेश देसाई हैं.ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी के रहने वाले हैं. पहले जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इंजीनियर थे.

मिथिलेश के इंजीनियर से खेती-किसानी तक पहुंचने का सफर भी काफी दिलचस्प है. वह एक किसान परिवार से आते हैं. उन्होंने कृषि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. पढ़ाई के बाद उन्होंने UPSC की तैयारी भी की, लेकिन आखिरकार पारंपरिक नौकरी के बजाय खेती को ही अपना करियर बनाने का फैसला किया.

PM मोदी-अमित शाह, राहुल और प्रियंका गांधी…जब नए लुक में नजर आए नेता, रिसेप्शन पार्टी में दिखा गजब नजारा |PHOTOS

कटहल से क्या है कनेक्शन?

मिथलेश देसाई के सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक, वो कुछ साल पहले भारत लौटे हैं. महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उन्होंने जैकफ्रूट यानी कटहल की वैज्ञानिक तरीके से बड़े पैमाने पर खेती करनी शुरू की है. आज ये 86 तरह का कटहल उगाते हैं. कटहल के बीज, पत्ते और छाल समेत उसके अलग-अलग हिस्सों से वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट तैयार करने की दिशा में भी उन्होंने काम किया है. इसके अलावा काजू, आम और दूसरी फसलों की फूड प्रोसेसिंग से जुड़े काम में भी उनकी दिलचस्पी रही है. इसलिए इन्हें कटहल किंग यानी जैकफ्रूट किंग भी कहा जाता है. ये दुनिया की कई रिसर्च लैब को भी कटहल सप्लाई करते हैं. कटहल कैंसर के इलाज में क्या योगदान दे सकता है, इस पर दुनिया के कुछ लैब रिसर्च कर रहे हैं.

PM मोदी को फोन पर क्या दिखा रहे थे मिथलेश देसाई?

मिथलेश देसाई अपने मोबाइल पर PM मोदी को कटहल की अलग-अलग प्रजाति की फोटो दिखा रहे थे. हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दोनों के बीच किस खास विषय पर बातचीत हुई.

किसानों को जोड़कर बनाया मॉडल

मिथिलेश देसाई का काम सिर्फ अपनी खेती तक सीमित नहीं है. वह किसानों को एक साथ जोड़ने और उनकी उपज के लिए बेहतर बाजार तैयार करने की दिशा में भी काम करते रहे हैं. उन्होंने Farmer Producer Organisation यानी किसान उत्पादक संगठन के जरिए किसानों को संगठित करने और उनकी आमदनी के नए रास्ते तैयार करने की कोशिश की है.

क्या NPS की जगह दोबारा लागू होने जा रही ओल्ड पेंशन स्कीम? सरकार ने संसद में दिया जवाब

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.