ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद 6 भारतीय जवान कौन थे? पहली बार सामने आया नाम

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर में शहीद इन छह सैनिकों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट के 'रोल ऑफ ऑनर' सेक्शन में प्रकाशित किए गए हैं.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 26, 2026, 1:01 PM IST
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद 6 भारतीय जवान कौन थे? पहली बार सामने आया नाम
पहली बार भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए नुकसान के बारे में बताया है. (photo credit, IANS)

Operation Sindoor: अब तक सरकार ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में शहीद हुए सैनिकों की पहचान जाहिर नहीं की थी. अब एक साल बाद सरकार ने पहली बार उन छह भारतीय सैनिकों के नाम आधिकारिक तौर पर बताए हैं जो क्रॉस-बॉर्डर मिलिट्री ऑपरेशन ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान शहीद हुए थे. यह सैन्य अभियान पिछले साल मई में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाए गए थे.

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छह सैनिकों के नाम प्रकाशित

इन छह सैनिकों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट के ‘रोल ऑफ ऑनर’ सेक्शन में प्रकाशित किए गए हैं. नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखे गए हैं. यह इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना को हुए नुकसान की पहली औपचारिक सार्वजनिक मान्यता है.

कौन हैं छह शहीद सैनिक?

  • हेडक्वार्टर 10 इन्फैंट्री ब्रिगेड के सूबेदार मेजर पवन कुमार,
  • 4 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के राइफलमैन सुनील कुमार (वीर चक्र)
  • 5 फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार
  • 851 लाइट रेजिमेंट के एविएशन टेक्नीशियन मूड मुरलीनाइक
  • 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी के हवलदार सुनील कुमार सिंह
  • 39 विंग के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार (वायु मेडल)

इन नामों को मेमोरियल की ‘वॉल 3D’ के उस सेक्शन में उकेरा गया है जो देश की सेवा में अपनी जान देने वाले सैनिकों को समर्पित है.

पहली आधिकारिक जानकारी

अब तक, सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए जवानों की पहचान आधिकारिक तौर पर ज़ाहिर नहीं की थी. मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिन के संघर्ष के दौरान सैन्य नुकसान की खबरें और अटकलें चल रही थीं.

नेशनल वॉर मेमोरियल के ‘रोल ऑफ़ ऑनर’ में नामों का प्रकाशन असल में उन सशस्त्र बलों के जवानों की पहली आधिकारिक पुष्टि है जिन्होंने ऑपरेशन के दौरान अपनी जान गंवाई.

पहलगाम आतंकी हमला

ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 की सुबह शुरू किया गया था, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कुछ हफ़्ते बाद हुआ; इस हमले में 26 नागरिक मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर पर्यटक थे.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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