Who Will Be Assam Next CM? असम में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए कशमकश जारी है. इसे लेकर कई तरह की अटकलें भी चल रही हैं, इसी बीच सर्वानंद सोनोवाल (Sarbananda Sonowal) और हेमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) को दिल्ली बुलाया गया है. दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर आज भाजपा की अहम बैठक चल रही है जिसमें असम के दोनों शीर्ष नेताओं से सीएम मुद्दे पर चर्चा हो रही है.

बता दें कि 2 मई को जारी हुई विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने जीत हासिल कर राज्य में सत्ता में वापसी की थी. लेकिन अबतक सीएम कौन होगा ये सवाल बना हुआ है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व सरमा एयरपोर्ट से सीधे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं. यहां पर जेपी नड्डा के साथ उनकी बातचीत चल रही है. नड्डा से मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह , भाजपा के महासचिव बी एल संतोष और अन्य नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे.

शनिवार की सुबह सर्वानंद सोनोवाल और हिमंत बिस्व सरमा दिल्ली स्थित भाजपा सुप्रीमो जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं. जानकारी के मुताबिक पार्टी सीएम पद का अंतिम फैसला लेने से पहले इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के साथ चर्चा कर रही है. बताया जा रहा है कि पार्टी ने राज्य में गुटबंदी की संभावनाओं से बचने के लिए ऐसा किया है. कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा. एक ओर सर्वानंद सोनोवाल की छवि काफी अच्छी है. वहीं, दूसरी ओर सरमा भी पार्टी में संकटमोचक की भूमिका निभाते रहे हैं.