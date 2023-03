Meghalaya Election Result: मेघालय में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कॉनराड संगमा ने अमित शाह को किया फोन, सरकार बनाने के लिए मांगा समर्थन

Meghalaya Election Result: मेघालय विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए चुके हैं. राज्य में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. हालांकि मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी ( NPP) को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं. चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 60 सदस्यीय मेघालय विधानसभा में NPP को 26 सीटें मिलती नजर आ रही है. NPP ने 22 सीटें जीत ली हैं और उसके उम्मीदवार 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं. वहीं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में राज्य में सिर्फ 2 सीटें आई हैं. बहुमत नहीं मिलता देख मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा (Conrad Sangma) ने सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) से समर्थन मांगा है.

“Chief Minister of Meghalaya Conrad Sangma called Amit Shah ji, Hon’ble Home Minister and sought his support and blessings in forming the new Government,” tweets Assam CM Himanta Biswa Sarma. pic.twitter.com/HSIv8fqLff — ANI (@ANI) March 2, 2023

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की मेघालय इकाई को कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली NPP का समर्थन करने की सलाह दी है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया, ‘मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया और नई सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन और आशीर्वाद मांगा.’