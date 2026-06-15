'ईंधन-बिजली की दोहरी मार', मुद्रास्फीति मई में 9.68 प्रतिशत पहुंची

Wholesale Inflation: ईंधन, बिजली और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से थोक मुद्रास्फीति बढ़ रही है.

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(photo credit IANS, for representation only)

Wholesale Inflation: मई में पारे के साथ महंगाई भी चढ़ी. देश में थोक मुद्रास्फीति मई में बढ़कर 9.68 प्रतिशत हो गई. यह एक महीने पहले अप्रैल में 8.26 प्रतिशत थी. यानी 30 दिन में ही इसमें डेढ़ फीसदी का इजाफा हो गया है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 करने के बाद थोक मूल्य सूचकांक (डूब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े सोमवार को जारी किए हैं.

भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, ईंधन, बिजली, विनिर्मित उत्पादों और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेज वृद्धि इसकी मुख्य वजह रही है.

बड़ी बातें

ईंधन और बिजली श्रेणी में थोक मुद्रास्फीति मई में बढ़कर 30.33 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल में 24.89 प्रतिशत थी

कच्चे पेट्रोलियम की महंगाई दर मई में 61.51 प्रतिशत रही, जबकि अप्रैल में यह 56.31 प्रतिशत थी

क्या है कारण

रिपोर्ट के मुताबिक, थोक मुद्रास्फीति में यह तेज वृद्धि पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रभावी अवरोध के कारण हुई है. भारत अपने अधिकतर कच्चे तेल का आयात करता है.

खाद्य कीमतों में भी इजाफा

इसका असर खाद्य कीमतों पर भी पड़ा. खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति मई में 3.60 प्रतिशत रही, जो अप्रैल में 2.43 प्रतिशत थी. विनिर्मित उत्पादों में महंगाई दर बढ़कर 7.48 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल में 6.68 प्रतिशत थी.

खुदरा मुद्रास्फीति भी बढ़ी

खुदरा या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई भी मई में पिछले 16 महीन के उच्च स्तर 3.93 प्रतिशत पर पहुंच गई. अप्रैल में यह 3.48 प्रतिशत थी.

क्यों महत्वपूर्ण है मुद्रास्फीति

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मौद्रिक नीति तय करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति को ध्यान में रखता है. सरकार ने कुल महंगाई दर को दोनों ओर दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत बनाए रखने का लक्ष्य दिया है.